Готова ли Ляэне-Таллиннская центральная больница к экстренным отключениям электричества? Сколько она продержится без света? Сказывается ли повышение энергоцен на работе медучреждения? Новый сезон коронавируса обещает быть спокойнее?
Студия Postimees: если в больнице погаснет свет...
14:00
Студия Postimees: если в больнице погаснет свет...
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Начало в 14:00!
- На чем приходится экономить больнице? Сказывается ли давление энергоцен?
- Проработаны ли экстренные планы на случай перебоев в электроснабжении?
- Какова ситуация с коронавирусом? Насколько осенне-зимняя эпидемиологическая ситуация будет сравнима с двумя предыдущими годами?
- Почему задержалась вакцина от новых штаммов вируса?
- Нужно ли вообще вакцинироваться? Как проходит вакцинация медиков?
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