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Студия Postimees: если в больнице погаснет свет...

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: если в больнице погаснет свет...
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Готова ли Ляэне-Таллиннская центральная больница к экстренным отключениям электричества? Сколько она продержится без света? Сказывается ли повышение энергоцен на работе медучреждения? Новый сезон коронавируса обещает быть спокойнее?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Начало в 14:00!

  • На чем приходится экономить больнице? Сказывается ли давление энергоцен?
  • Проработаны ли экстренные планы на случай перебоев в электроснабжении?
  • Какова ситуация с коронавирусом? Насколько осенне-зимняя эпидемиологическая ситуация будет сравнима с двумя предыдущими годами?
  • Почему задержалась вакцина от новых штаммов вируса?
  • Нужно ли вообще вакцинироваться? Как проходит вакцинация медиков?
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