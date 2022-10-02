Прокремлевская неонацистская группировка подстрекает к пыткам и убийствам военнопленных в Украине

В сообщении, отправленном в Telegram-канале «Русич» 22 сентября, группа выступает за убийство военнопленных.

Адам Хэдли, исполнительный директор лондонской инициативы Tech Against Terrorism, поддерживаемой ООН, сказал: «"Русич" – это открыто неонацистская группа, которая, скорее всего, действует от имени Кремля и продвигает военные преступления в Украине».

«Несмотря на утверждения Путина, действия "Русичей" показывают роль неонацистских группировок, которые зверствуют от имени Кремля в конфликте», – добавил он. Согласно открытым источникам, боевики-русичи, известные своими зверствами в Сирии и Крымской войной 2014 года, были замечены на украинском Донбассе, в Херсоне и Харькове.

Министерство финансов США объявило 15 сентября, что примет экономические меры против группы «Русич», которую оно связывает с ЧВК «Вагнер». Министерство описало «Русича» как «неонацистскую военизированную группу, которая участвовала в боевых действиях с российскими военными в Украине».

«Мы настоятельно рекомендуем другим демократическим странам рассмотреть вопрос о применении существенных санкций против "Русича" и выяснить, уместно ли считать "Русича" или ЧВК "Вагнер" террористической организацией», – добавил Хэдли.

«Мы считаем, что объявление "Русича" террористической организацией почти наверняка значительно уменьшит ее возможности по координации атак, вербовке боевиков и распространению пропаганды с использованием онлайн-платформ и приложений для обмена сообщениями», – пояснил Хэдли.

Пост «Русича» в Telegram содержит конкретные и подробные инструкции для подписчиков канала по ликвидации военнопленных из состава ВСУ. Его ключевые моменты также включают в себя четкие инструкции убивать заключенных после допроса и побуждают семьи убитых пленных просить деньги за координаты тел их близких. В посте сказано, что о захвате украинцев не следует сообщать руководству. Если и сообщать, то следует сказать, что пленный уже ранен или умирает.