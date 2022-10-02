20-летний эстонец дебютировал в одной из сильнейших лиг Европы

Летом 20-летний эстонец присоединился к «Нью Баскет» Бриндизи, который сегодня начал сезон против клуба Tezenis Verona. Благодаря хорошему второму тайму игра смогла перейти в дополнительное время, но и там было признано превосходство хозяев.