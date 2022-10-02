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20-летний эстонец дебютировал в одной из сильнейших лиг Европы

Хенри Ляэне
20-летний эстонец дебютировал в одной из сильнейших лиг Европы
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Йоонас Рийсмаа.
Йоонас Рийсмаа. Фото: Joonas Riismaa Instagram.

Чемпионат Италии по баскетболу – один из крупнейших в Европе. В рамках этого чемпионата Йоонас Рийсмаа сегодня впервые вышел на поле.

Летом 20-летний эстонец присоединился к «Нью Баскет» Бриндизи, который сегодня начал сезон против клуба Tezenis Verona. Благодаря хорошему второму тайму игра смогла перейти в дополнительное время, но и там было признано превосходство хозяев.

В итоге на табло была показана победа «Вероны» со счетом 100:97. Рийсмаа находился на площадке 13 минут и забил свой единственный трехочковый. 

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