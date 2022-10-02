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В сети появилось видео расстрела армянских военнопленных, в ЕС призвали проверить его подлинность

Deutsche Welle
В сети появилось видео расстрела армянских военнопленных, в ЕС призвали проверить его подлинность
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Родственники на могилах погибших в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе, 27 сентября.
Родственники на могилах погибших в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе, 27 сентября. Фото: TOFIK BABAYEV/AFP

В ЕС призвали провести расследование после публикации видео с якобы расстрелом армянских военнопленных. 

Специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар призвал провести расследование после публикации видео с якобы расстрелом армянских военнопленных. Об этом Клаар написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 2 октября.

«Появилось еще одно ужасное видео, на котором якобы казнят армянских военнопленных. Если будет доказано, что это видео является подлинным, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать», – написал Клаар.

Армения и Азербайджан сообщили, что проводят расследование

Ранее представитель Минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что власти изучают появившееся в соцсетях видео, на котором якобы запечатлен расстрел армянских военнопленных военными Азербайджана. «На данный момент мы не можем сообщить каких-либо конкретных данных о местоположении и хронологии событий. Соответствующие органы сейчас изучают видео», – сказал Торосян.

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что «по факту распространения в соцсетях видеокадров противоправных действий в отношении армянских военных, которые приписывают азербайджанским военнослужащим, начато расследование».

Возобновление боевых действий на границе стран

Столкновения на границе Армении и Азербайджана возобновились 13 сентября. В боях погибли 135 армянских военных. Азербайджан сообщал о 71 погибшем. По версии Минобороны Армении, Азербайджан начал обстрелы в направлении приграничных населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. В Баку заявили, что это было ответом на «масштабную диверсию» со стороны Еревана на границе. Спустя два дня боевых действий стороны заявили о прекращении огня.

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