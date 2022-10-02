В сети появилось видео расстрела армянских военнопленных, в ЕС призвали проверить его подлинность

Специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар призвал провести расследование после публикации видео с якобы расстрелом армянских военнопленных. Об этом Клаар написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 2 октября.

«Появилось еще одно ужасное видео, на котором якобы казнят армянских военнопленных. Если будет доказано, что это видео является подлинным, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать», – написал Клаар.

Another horrible video has emerged of Armenian prisoners of war apparently being executed. If this video is proven to be authentic then this is a war crime that needs to be investigated and the perpetrators punished. — Toivo Klaar (@ToivoKlaar) October 2, 2022

Армения и Азербайджан сообщили, что проводят расследование

Ранее представитель Минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что власти изучают появившееся в соцсетях видео, на котором якобы запечатлен расстрел армянских военнопленных военными Азербайджана. «На данный момент мы не можем сообщить каких-либо конкретных данных о местоположении и хронологии событий. Соответствующие органы сейчас изучают видео», – сказал Торосян.

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что «по факту распространения в соцсетях видеокадров противоправных действий в отношении армянских военных, которые приписывают азербайджанским военнослужащим, начато расследование».

Возобновление боевых действий на границе стран