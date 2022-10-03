Фото ⟩ В Братиславе автомобиль въехал в толпу на остановке

Автомобиль вечером в воскресенье, 2 октября, врезался в автобусную остановку в центре столицы Словакии Братиславы. По данным полиции и пожарной службы, в результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека. Еще не менее семи человек получили телесные повреждения.

На автобусной остановке в центральной части города толпилось много людей, ожидавших автобусов в сторону Петржалки – самого густонаселенного района города, который находится на южном берегу Дуная.