Самый большой сюрприз на выборах в Латвии – голоса русскоязычных

Анджанс подчеркивает, что Россия сейчас слишком занята войной в Украине и другими проблемными вопросами на постсоветском пространстве. Поэтому влияние российских интересов, скорее всего, не будет характеризовать работу 14-го Сейма. Большинство политических партий, вошедших в Сейм, имеют сильную трансатлантическую позицию и настроены проевропейски.

– Как вы оцениваете успех партии «За стабильность!» и неудачный старт «Согласия» на выборах в 14-й Сейм? Можно ли говорить о радикализации русскоязычного населения Латвии?

– В целом успешный старт партии «За стабильность!» и голосование русскоязычных – самая большая неожиданность на этих выборах. Следует отметить, что «Согласие» победило на выборах в Сейм 13-го созыва. Не думаю, что русскоязычный избиратель радикализировался.

В любом случае русскоязычные неоднородны и представляют разные интересы.

«Согласие» осудило вторжение России в Украину. Другой пример – события 9 и 10 мая этого года. Кроме того, для этой части электората также характерна растерянность, учитывая ограниченную доступность российского медиапространства и интернет-ресурсов в Латвии. Наконец, для «Согласия» также характерно отсутствие харизматичных лидеров. Многие русскоязычные считали, что «Согласие» не защищает их интересы. «За стабильность!» предложила альтернативу.

Война России в Украине также многое изменила в латвийской политике.

– Можно ли делать выводы о влиянии России на внутреннюю политику Латвии после результатов выборов?

– Россия сейчас очень занята другими делами и особо не отреагировала на внешнюю политику Латвии, которая заняла активную позицию и выступает против войны России в Украине. Россия заинтересована в странах Балтии, но в настоящее время основное внимание уделяется Украине и другим бывшим советским республикам. В кавказском регионе актуален вопрос Армении, которая на данный момент разочарована организацией Договора о коллективной безопасности. Важный вопрос и о Молдове, которая продолжает сближаться с ЕС. Различные проблемы можно увидеть и в Средней Азии – конфликт между Таджикистаном и Киргизией, Казахстан также беспокоит интересы России. Влиять на что-то в Латвии сейчас для России не в приоритете.

– Может ли возвращение «олигархических» партий во внутреннюю политику Латвии что-либо изменить во внешней политике Латвии, например, в отношении ЕС?