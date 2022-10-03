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Благодаря турниру Tallinn Open Контавейт вернулась в тройку лучших

rus.postimees.ee
Благодаря турниру Tallinn Open Контавейт вернулась в тройку лучших
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Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт. Фото: Tairo Lutter

С этой недели Анетт Контавейт вновь занимает в мировой турнирной таблице третье место.

На этой неделе у нее начинается турнир в Остраве. В прошлом году она заработала там свою первую победу на турнире категории WTA 500. Для того, чтобы сохранить свою позицию в мировом рейтинге, ей нужно хорошо поработать.

На турнире в Остраве Контавейт получила третий номер посева и прошла сразу во второй круг. Там она встретится либо со швейцаркой Джил Тайхман или чешкой Терезой Мартинковой. С последней она играла на турнире в Таллинне, обыграв соперницу во втором круге со счетом 6:2, 6:1.

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