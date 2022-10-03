На завершившемся в Новой Зеландии этапе чемпионата мира по гонкам Отть Тянак по итогам первого дня показывал отличные результаты, но, к сожалению, позже не смог противостоять Калле Рованперя и Себастьену Ожье.
Техническая проблема Hyundai не дала Тянаку победить
Тянак лидировал по итогам семи заездов, опережая гонщика Toyota Элфина Эванса на 0,2 секунды. Однако слишком мощный гибридный мотор стал причиной наказания для нашего гонщика – ему дали пятисекундный штраф, но, несмотря на это, у чемпиона мира 2019 годапо-прежнему оставалась отличная позиция для борьбы за титул победителя. Но после второго дня соревнований Тянак опустился на третье место.
На пресс-конференции у Оття спросили, чем было обусловлено такое резкое падение, на что спортсмен ответил:
«У нас снова обнаружились проблемы с машиной, та же проблема была на прошлом этапе ЧМ в Греции. Не было возможности что-то заменить и должны были доехать до финиша».
В итоге Тянак пришел третьим. Первое место занял Калле Рованперя – благодаря этой победе он обеспечил себе первый в карьере титул чемпиона мира.