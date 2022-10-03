Поможем вместе! ⟩ 2000 комплектов зимней формы для защитников Украины

В комплект, который стоит около 400 евро, входят зимняя куртка и брюки, флисовая куртка, комплект термобелья, шапка-маска и камуфляжный костюм.

Сайт на русском языке: 1000kangelast.slava.ee

2000 героев в снегу Приблизительная цена комплекта военной формы: 400 евро В комплект входят: зимний костюм

куртка с подкладкой

брюки с подкладкой

флисовая куртка

комплект термобелья

шапка-маска

Хорошая военная форма многослойная и легкая, в ней должно быть удобно ползать и бегать. Положение на одном колене привычно для солдат, поскольку так они представляют собой меньшую мишень. Фото: Konstantin Sednev

«Солдат, который борется с холодом, в это время не борется с врагом, – сказала руководитель MTÜ Slava Ukraini Йоханна Мария Лехтме. – Мы должны быть готовы к тому, что война будет длиться еще долго. Представьте себе человека, которому приходится месяцами сидеть в окопе, терпеть дождь, мокрый снег, снег, а температура падает до минус двадцати».

Кампания поддерживает Украину вдвойне, поскольку и зимние куртки, и брюки заказываются в Украине на фабрике в Днепре, поэтому с помощью пожертвований люди получают работу, а мужчины, сражающиеся с российской оккупационной армией, тепло. Лехтме вместе с кинорежиссером Ильмаром Раагом отправились в Украину в поисках производителей и формы с лучшим соотношением цены и качества. «Наша форма немного лучше той, которую украинское государство дает своей армии», – сказал Рааг. Все детали еще не отшлифованы до мелочей, Рааг также консультируется со специалистами Сил обороны Эстонии, чтобы улучшить их.

Организаторы акции Йоханна Мария Лехтме и Ильмар Рааг. Фото: Konstantin Sednev