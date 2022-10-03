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Поможем вместе! ⟩ 2000 комплектов зимней формы для защитников Украины

Деньги на 1000 комплектов были собраны всего за сутки
Аарне Сеппель
2000 комплектов зимней формы для защитников Украины
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Хорошая военная форма многослойная и легкая, в ней должно быть удобно ползать и бегать. Положение на одном колене привычно для солдат, поскольку так они представляют собой меньшую мишень.
Хорошая военная форма многослойная и легкая, в ней должно быть удобно ползать и бегать. Положение на одном колене привычно для солдат, поскольку так они представляют собой меньшую мишень. Фото: Konstantin Sednev

В рамках кампании «1000 героев в снегу» общественная организация MTÜ Slava Ukraini, ИТ-компания Solutional и Postimees собирают деньги на пошив и передачу зимней формы солдатам украинской армии. Цель собрать 400 000 евро для приобретения зимней формы для 1000 солдат была достигнута всего за сутки. Организаторы сбора пожертвований поставили новую задачу – собрать средства для заказа 2000 комплектов. 

В комплект, который стоит около 400 евро, входят зимняя куртка и брюки, флисовая куртка, комплект термобелья, шапка-маска и камуфляжный костюм.

Сайт на русском языке: 1000kangelast.slava.ee

2000 героев в снегу

Приблизительная цена комплекта военной формы:

  • 400 евро

В комплект входят:

  • зимний костюм
  • куртка с подкладкой
  • брюки с подкладкой
  • флисовая куртка
  • комплект термобелья
  • шапка-маска
Хорошая военная форма многослойная и легкая, в ней должно быть удобно ползать и бегать. Положение на одном колене привычно для солдат, поскольку так они представляют собой меньшую мишень.
Хорошая военная форма многослойная и легкая, в ней должно быть удобно ползать и бегать. Положение на одном колене привычно для солдат, поскольку так они представляют собой меньшую мишень. Фото: Konstantin Sednev

«Солдат, который борется с холодом, в это время не борется с врагом, – сказала руководитель MTÜ Slava Ukraini Йоханна Мария Лехтме. – Мы должны быть готовы к тому, что война будет длиться еще долго. Представьте себе человека, которому приходится месяцами сидеть в окопе, терпеть дождь, мокрый снег, снег, а температура падает до минус двадцати».

Кампания поддерживает Украину вдвойне, поскольку и зимние куртки, и брюки заказываются в Украине на фабрике в Днепре, поэтому с помощью пожертвований люди получают работу, а мужчины, сражающиеся с российской оккупационной армией, тепло. Лехтме вместе с кинорежиссером Ильмаром Раагом отправились в Украину в поисках производителей и формы с лучшим соотношением цены и качества. «Наша форма немного лучше той, которую украинское государство дает своей армии», – сказал Рааг. Все детали еще не отшлифованы до мелочей, Рааг также консультируется со специалистами Сил обороны Эстонии, чтобы улучшить их.

Организаторы акции Йоханна Мария Лехтме и Ильмар Рааг.
Организаторы акции Йоханна Мария Лехтме и Ильмар Рааг. Фото: Konstantin Sednev

«Зимняя форма должна соответствовать двум, казалось бы, совершенно противоположным целям. С одной стороны, необходимо, чтобы солдат мог в ней ползать и бегать – форма должна дышать, быть легкой. А с другой стороны, бывают моменты, когда приходится часами находиться на одном месте, на улице минус двадцать градусов, но людям должно быть тепло. Как все это совместить? Ответ – многослойная одежда и возможность комбинировать одежду», – сказал Рааг, имеющий военный опыт в миссиях.

В комплект обмундирования входят зимний маскировочный костюм и куртка, внешний слой которой должен выдерживать дождь и ветер. Куртка на теплой подкладке, которую можно отстегнуть.

«В продолжительном походе подкладку часто отстегивают и прячут в рюкзак. Передвигаются налегке, а когда добираются до места или делают длительный привал, снова ее пристегивают, – сказал Рааг. – Одежда должна выдерживать суровые условия войны».

Следующий слой тоже утепляющий, это флисовая куртка. Ее солдат может носить в землянке или где-то в убежище в подвале. Нижний слой представляет собой термобелье, основная задача которого – поглощать влагу из тела и выводить ее наружу.

Фото: Konstantin Sednev

«Одна из худших вещей – это когда ты сильно вспотел и остаешься на одном месте, а пот медленно замерзает на поверхности тела. И тебе становится очень холодно», – сказал Рааг. 

Кроме того, есть брюки в стиле милитари со съемной подкладкой. «Комбинируя таким образом, мы выбрали форму, которая как раз подходит для воюющих на передовой, им предстоит в итоге освободить Украину. Я надеюсь, что у них это получится», – сказал Рааг.

Ожидается, что комплекты зимней формы поступят на фронт уже в ноябре. «Наши дружественные подразделения рассредоточены по всей линии фронта, но первыми форму получат бойцы, которые ведут бои в направлении Николаев-Херсон, Донецк и Бахмут», — сказала Лехтме. При этом позиции подразделений постоянно меняются, их можно оперативно перенаправить.

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