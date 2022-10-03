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Не время экономить? Суперминистерство выбрало самого дорогого оператора связи

Микк Салу
Не время экономить? Суперминистерство выбрало самого дорогого оператора связи
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Здание Суперминистерства.
Здание Суперминистерства. Фото: Madis Veltman

В середине сентября завершился тендер на услуги связи для Суперминистерства на следующие четыре года. Победителем стала компания Telia. Победа в данном случае означает, что Elisa и Tele 2 были дисквалифицированы, и в итоге выбирать было не из кого, кроме Telia. Условия тендера были составлены таким образом, что из трех операторов связи их могла выполнить только Telia.

В то же время предложение Telia было самым дорогим, почти 1,2 миллиона евро. Предложение Elisa было на несколько десятков тысяч евро дешевле, а предложение Tele 2 – в три раза дешевле, чем у Telia. В последние годы, а также сейчас Суперминистерству услуги связи оказывает Tele 2.

Организатор тендера – Государственный центр информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – от комментариев отказывается. Там отмечают, что результат тендера оспаривается и поэтому не может быть дано никаких объяснений. Придется исходить из общедоступных тендерных документов.

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