Не время экономить? Суперминистерство выбрало самого дорогого оператора связи

В середине сентября завершился тендер на услуги связи для Суперминистерства на следующие четыре года. Победителем стала компания Telia. Победа в данном случае означает, что Elisa и Tele 2 были дисквалифицированы, и в итоге выбирать было не из кого, кроме Telia. Условия тендера были составлены таким образом, что из трех операторов связи их могла выполнить только Telia.
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В то же время предложение Telia было самым дорогим, почти 1,2 миллиона евро. Предложение Elisa было на несколько десятков тысяч евро дешевле, а предложение Tele 2 – в три раза дешевле, чем у Telia. В последние годы, а также сейчас Суперминистерству услуги связи оказывает Tele 2.