Не время экономить? Суперминистерство выбрало самого дорогого оператора связи

В середине сентября завершился тендер на услуги связи для Суперминистерства на следующие четыре года. Победителем стала компания Telia. Победа в данном случае означает, что Elisa и Tele 2 были дисквалифицированы, и в итоге выбирать было не из кого, кроме Telia. Условия тендера были составлены таким образом, что из трех операторов связи их могла выполнить только Telia.