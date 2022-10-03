Названа дата рассмотрения жалобы на приговор баскетболистке Грайнер

Грайнер была признана виновной в контрабанде наркотических средств 4 августа. Химкинский городской суд Московской области назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. Предполагается, что это время спортсменка должна провести в колонии общего режима. Кроме того, баскетболистку обязали выплатить штраф в размере миллиона рублей.

Американка выступает за УГМК (Екатеринбург). Ее задержали в аэропорту Шереметьево, когда 31-летняя спортсменка возвращалась из Нью-Йорка. Грайнер предъявили обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в значительном размере). Суд принял спортивные достижения девушки в качестве смягчающих обстоятельств.