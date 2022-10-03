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Названа дата рассмотрения жалобы на приговор баскетболистке Грайнер

rus.postimees.ee
Названа дата рассмотрения жалобы на приговор баскетболистке Грайнер
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Бриттни Грайнер.
Бриттни Грайнер. Фото: Alexander Zemlianichenko

Жалоба на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков будет рассмотрена 25 октября в Московском областном суде, пишет news.ru

Грайнер была признана виновной в контрабанде наркотических средств 4 августа. Химкинский городской суд Московской области назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. Предполагается, что это время спортсменка должна провести в колонии общего режима. Кроме того, баскетболистку обязали выплатить штраф в размере миллиона рублей.

Американка выступает за УГМК (Екатеринбург). Ее задержали в аэропорту Шереметьево, когда 31-летняя спортсменка возвращалась из Нью-Йорка. Грайнер предъявили обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в значительном размере). Суд принял спортивные достижения девушки в качестве смягчающих обстоятельств.

Ранее жена Грайнер рассказала, что спортсменка «сходит с ума» и чувствует себя плохо. По словам Черелл, у нее вызвали большое беспокойство слова спортсменки о ее самочувствии.

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