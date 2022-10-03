Странам Евросоюза рекомендовано экономить газ

Странам Европейского Союза следует сократить потребление газа на 9-13 процентов, чтобы за время отопительного сезона не исчерпать полностью запасы в хранилищах в случае полного прекращения поставок из России с 1 ноября 2022 года. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Международное энергетическое агентства (МЭА), опубликованном в понедельник, 3 октября, передает DW.

Если за время отопительного сезона страны ЕС сократят потребление газа на девять процентов по сравнению со средним значением за последние пять лет, им удастся поддержать уровень заполненности газовых хранилищ на отметке в 25 процентов, подсчитало МЭА. При сокращении потребления на 13 процентов этот показатель составит 33 процента, говорится в отчете, подготовленном на основании анализа европейского газового рынка. Этот сценарий учитывает возможное снижение поставок сжиженного природного газа (СПГ), подчеркнули в агентстве.

С января по август 2022 года спрос на газ в Европе упал почти на десять процентов в годовом исчислении, подсчитали в МЭА.

В Европе резко вырос спрос на СПГ