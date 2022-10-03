Чтобы сохранить запасы на должном уровне до конца отопительного сезона, страны ЕС должны снизить потребление газа минимум на девять процентов, заявило Международное энергетическое агентство.
Странам Евросоюза рекомендовано экономить газ
Странам Европейского Союза следует сократить потребление газа на 9-13 процентов, чтобы за время отопительного сезона не исчерпать полностью запасы в хранилищах в случае полного прекращения поставок из России с 1 ноября 2022 года. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Международное энергетическое агентства (МЭА), опубликованном в понедельник, 3 октября, передает DW.
Если за время отопительного сезона страны ЕС сократят потребление газа на девять процентов по сравнению со средним значением за последние пять лет, им удастся поддержать уровень заполненности газовых хранилищ на отметке в 25 процентов, подсчитало МЭА. При сокращении потребления на 13 процентов этот показатель составит 33 процента, говорится в отчете, подготовленном на основании анализа европейского газового рынка. Этот сценарий учитывает возможное снижение поставок сжиженного природного газа (СПГ), подчеркнули в агентстве.
С января по август 2022 года спрос на газ в Европе упал почти на десять процентов в годовом исчислении, подсчитали в МЭА.
В Европе резко вырос спрос на СПГ
На фоне российского вторжения в Украину и прекращения поставок газа из России в ЕС европейские страны значительно наращивает свои мощности в сфере импорта СПГ, констатирует МЭА. В то время как мировая торговля СПГ с января по август 2022 год увеличилась почти на 6 процентов в годовом исчислении, рост спроса на СПГ в Европе составил 65 процентов, говорится в отчете. На Европу в основном переориентировались поставщики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где спрос на СПГ упал на 7 процентов.
«Торговля СПГ играет решающую роль в обеспечении гибкости и надежности поставок», – пишут аналитики МЭА.
Германия активно строит СПГ-терминалы
В Германии, зависимость которой от российского газа была до начала войны одной из самых высоких в Европе, форсированными темпами создают инфраструктуру для импорта СПГ.
Если в начале 2022 года в ФРГ не было ни одного терминала по приему и регазификации СПГ, то весной правительство страны решило срочно соорудить четыре таких терминала, а парламент принял специальный закон, чтобы максимально ускорить процедуру выдачи разрешений на связанное с ними строительство.
Летом одна из частных немецких компаний сообщила, что введет в строй пятый приемный терминал. А 1 сентября министерство экономики ФРГ объявило об уже шестом проекте. Во всех случаях речь идет о мобильных СПГ-терминалах - регазификационных судах (Floating Storage and Regasification Units, FSRU). Ввод в строй первого FSRU в Вильгельмсхафене ожидается 20 декабря.