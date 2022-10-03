Запущенная главой Чечни и основателем ЧВК «Вагнер» кампания по дискредитации российских генералов, воюющих в Украине, может повлечь за собой неприятные риски для Кремля, пишет журналист Павел Соболев.
Колонка журналиста ⟩ Нападки Кадырова и Пригожина на российских генералов – признаки скорого поражения России?
В конце минувшей недели главы МИДов Эстонии, Латвии и Литвы сообщили, что поддержат заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке, о подаче которой Владимир Зеленский объявил после того, как в Кремле состоялась церемония подписания договора о вхождении в состав РФ т.н. ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.
В воскресенье главы Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии, Словакии и Чехии подписали заявление в поддержку этой заявки. В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии для прессы напомнил, что для вступления Украины в альянс потребуется согласие всех тридцати стран-членов НАТО.
Певкур предположил, что многими странами альянса однозначная поддержка заявки Украины может восприниматься как начало войны уже между Россией и НАТО, поэтому наверняка ряд государств НАТО отнесется к этому вопросу с настороженностью. Певкур добавил, что через две недели состоится заседание министров обороны НАТО, после которого о перспективах заявки Киева можно будет говорить уже с большей определенностью.
Освобождение Лимана оказалось важнее заявки на вступление в НАТО
Разумеется, трактовка инициативы Зеленского как попытки прямо вовлечь в российско-украинский военный конфликт страны НАТО стала в последние дни очень популярной среди высокопоставленных российских госчиновников. Как и можно было ожидать, наиболее живо выступил по очередному горячему инфоповоду Дмитрий Медведев, применивший в своем телеграм-канале по отношению к Зеленскому выражение «парня накрыло» и ернически указавший, что президент Украины прямо-таки вымаливает у Запада, чтобы тот положил начало третьей мировой войне. При этом Медведев дал понять, что, мол, Запад, при всей его подлости и русофобии, все же не так глуп, чтобы пойти на поводу у капризов украинского лидера.
Не только Медведев среди российских топ-политиков отреагировал на заявление Зеленского по поводу интеграции в НАТО с подобной глумливостью, однако во всем этом параде экзерсисов в фальшивой непринужденности легко считывается желание представителей властей РФ отвлечь внимание российской общественности от той очевидности, что Украина ответила на объявление Россией об аннексии украинских территорий не только словом, но и делом.
Да, даже в нынешних условиях риторика об экстерн-вступлении Украины в НАТО может оставаться в значительной степени пропагандистским инструментом, однако в то же самое время, пока Зеленский говорил, ВСУ взяли в окружение российскую военную группировку в Лимане. И суток не прошло с тех пор, как в Кремле торжественно провозглашали, что присоединяемые территории отныне остаются «с Россией навсегда», и вот российскому военному командованию пришлось сервировать свои попытки по выводу войск из окружения в Лимане как передислокацию на более выгодные рубежи.
На фоне пафосного оформления якобы необратимого прирастания России территорией Донбасса возвращение украинскими силами контроля над городом в Донецкой области придало патриотическим мероприятиям в России дополнительную карикатурность.
Однако не все люди в российской политэлите предпочли не заметить того, что случилось с российской армией в Краматорском районе Донецкой области; нашлись и такие — среди имеющих амбиции участвовать сейчас в РФ в принятии самых важных военных и политических решений — люди, которые назвали вещи своими именами, признав, что Россия потерпела в Лимане очередное фиаско, и поспешили при этом указать на его виновников.
Например, Рамзан Кадыров написал в соцсетях, что генерал-полковник Александр Лапин, находясь на большом удалении от линии фронта, не обеспечил необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов те подразделения, которые сам выставил на рубежах Лиманского направления.
Кадыров нападает не только на генерал-полковника Лапина
Многие СМИ со ссылкой на источники в Кремле в последнее время сообщают, что едва ли не все более-менее значительные решения в отношении ведения армией РФ боевых действий принимаются Владимиром Путиным и его самым близким — вероятно, состоящим из двух-трех человек — окружением, поэтому нетрудно догадаться, что Кадыров, номинально шельмуя Лапина, в действительности метит своей критикой в более высокий «центр принятия решений». Однако с формальной точки зрения он занимается унижением генералитета российской армии, используя, среди прочего, и такое обидное слово, как «бездари».
Очень часто говорится, что моральный дух войск РФ в Украине — от самых низов до самых верхов — сейчас очень слаб, и такие презрительные разносы от лица, которого российские генералы на эмоциональном уровне склонны считать не «братом по оружию», а бандитом, наверняка никак не способствуют выправлению тяжелого морального состояния.
Ко всему прочему, самыми разными источниками одной из главных причин крайне тяжелого положения, в котором российская армия оказалась на фронтах в Украине, традиционно называется их очень плохая экипировка. Российские генералы очень хорошо знают, какое беспрецедентное финансирование из федерального бюджета получает именно возглавляемый Кадыровом субъект РФ, поэтому наверняка сейчас им кажется, что называет их бездарями и и трусами человек, которому как раз и достались деньги, которые могли бы очень пригодиться сейчас российским солдатам. Скорее всего, это понимание делает их злобу только яростнее.
Вероятно, еще больший гнев у российских генералов могут вызывать комментарии по поводу Лимана, которые дает человек, чья биография уж с самыми прямыми основаниями позволяет считать его бандитом: «повар Путина» Евгений Пригожин полностью поддерживает Кадырова и даже заходит с оскорблениями еще дальше, называя — даже не в соцсетях, а в официальном пресс-релизе — ответственных за попадание в окружение в Лимане российских генералов «ушлепками».
На широкой основе принято считать, что российские командиры высшего звена в Украине готовы безропотно выполнить любые приказы верховного главнокомандующего, но, возможно, у всякого раболепия есть предел, и как раз Кадыров и Пригожин сейчас выступают в роли катализаторов процесса приближения к нему.
Российские генералы захотят разделить унижение с политиками
Пока что в Украине терпят унижение от поражений российские военные, но в обстоятельствах, когда ответственность за эти поражения будет навешиваться именно на генералов, причем людьми, имеющими в глазах военных, так сказать, «отрицательную» репутацию, это может вызвать у военных острое желание поделиться своим унижением и с политическим руководством страны.
Конечно, ситуация сейчас и близко не выглядит так, что отступление российских подразделений из Украины может в какой-то момент обернуться их наступлением на Кремль, но резкие выпады Пригожина и Кадырова, возможно, становятся первым шажком, которым лишь теоретически представимые риски такого рода заступают в практическую плоскость.
Отнюдь не добавляет популярности Кремлю и состоявшийся недавно обмен бойцов «Азова» на Виктора Медведчука. На днях в Washington Post вышла статья, в которой утверждается, что Путин не прислушался к предупреждению ФСБ о том, что обмен сдавшихся в плен защитников «Азовстали» на еще одного друга Путина вызовет негативную реакцию среди сторонников российского президента. Населению РФ упорно внушалось, что в лице бойцов «Азова» речь идет о фашиствующих карателях, виновных во множестве страшных злодеяний, и вдруг оказалось, что российская власть вполне готова освободить их в обмен на освобождение не повара, так «кума Путина».
В сообщениях об этом обмене российские СМИ уже воздерживались от особенно сильной демонизации «азовцев», однако наивно полагать, что то, что говорилось о них раньше, уже стерлось из памяти российских граждан. Конечно, российской пропаганде не впервой делать вид, что она не замечает никаких противоречий при каком-то резком изменении в своей «повестке», однако сейчас ситуация особая: напуганное мобилизацией население может гораздо критичнее отнестись к «инфокорму» и начать замечать в нем вопиющие несостыковки, что только усилит растущее разочарование во власти.
И это не говоря уже опять-таки о российских военных, которым нравилось думать, что сдача «азовцев» в плен после долгой осады — это своего рода их трофей, а теперь приходится примириться с тем, что этот трофей становится частью сделки по спасению очень мутного приближенного к Путину лица.
На мрачность, на испуг, написанный на лицах людей, собравшихся 30 сентября в одном из кремлевских залов на пир по случаю аннексии, обратила внимание в своем репортаже компания CNN. Действительно, это было совсем не похоже то, что происходило в Москве в 2014 году в дни аннексии Крыма. Сейчас у собравшейся по подобному поводу российской политэлиты не то что не наблюдалось признаков энтузиазма, но наблюдались признаки ужаса перед будущим. У Дмитрия Медведева или Валентины Матвиенко «неуверенность в завтра» может приобретать одни формы проявления, у Рамзана Кадырова или Евгения Пригожина – другие, но скрывать ее не удается ни первым, ни вторым.
Трудно допустить, что усиливающиеся в этих кругах разброд и шатания не окажут никакого влияния на настроения тех российских высших офицеров в Украине, которым и впредь будет навязываться неприятная роль козлов отпущения, и если ситуация обострится до той стадии, когда слово Путина уже не сможет разрешать возникающие конфликты, внутренний хаос в России может напрочь отвлечь ее от целей ее же внешней агрессии.
В свете такой перспективы обострение ссор между разными головами Змея Горыныча может видеться даже более важным фактором, приближающим поражение РФ в войне с Украиной, чем итоги споров в НАТО при рассмотрении украинского ходатайства об экспресс-присоединении к альянсу.