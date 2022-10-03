Колонка журналиста ⟩ Нападки Кадырова и Пригожина на российских генералов – признаки скорого поражения России?

Например, Рамзан Кадыров написал в соцсетях, что генерал-полковник Александр Лапин, находясь на большом удалении от линии фронта, не обеспечил необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов те подразделения, которые сам выставил на рубежах Лиманского направления.

Кадыров нападает не только на генерал-полковника Лапина

Многие СМИ со ссылкой на источники в Кремле в последнее время сообщают, что едва ли не все более-менее значительные решения в отношении ведения армией РФ боевых действий принимаются Владимиром Путиным и его самым близким — вероятно, состоящим из двух-трех человек — окружением, поэтому нетрудно догадаться, что Кадыров, номинально шельмуя Лапина, в действительности метит своей критикой в более высокий «центр принятия решений». Однако с формальной точки зрения он занимается унижением генералитета российской армии, используя, среди прочего, и такое обидное слово, как «бездари».

Очень часто говорится, что моральный дух войск РФ в Украине — от самых низов до самых верхов — сейчас очень слаб, и такие презрительные разносы от лица, которого российские генералы на эмоциональном уровне склонны считать не «братом по оружию», а бандитом, наверняка никак не способствуют выправлению тяжелого морального состояния.