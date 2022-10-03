Болельщики рады уходу Трусовой от Тутберидзе: Саша прошла ад с этой ведьмой

Вечером 1 октября весь мир фигурного катания оказался шокирован новостью об уходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе. Фигуристка, которая уже выступила на контрольных прокатах (только в короткой программе), представляя «Хрустальный», продолжит карьеру в ЦСКА у Светланы Соколовской.

Несмотря на то что трансфер Трусовой — тема, давно муссирующаяся в профессиональном сообществе (о ней заговорили, когда Саша выразила недовольство своими результатами на Олимпиаде и частично переложила ответственность на тренерский штаб), он всё равно стал полной неожиданностью для болельщиков.

Пока россияне переваривали информацию, иностранцы бурно радовались уходу Трусовой от Тутберидзе — по их мнению, самого токсичного тренера современности.

И если Саша в свой адрес услышала массу тёплых слов, то Этери достались одни лишь упрёки и насмешки. За рубежом ждут не дождутся краха империи Тутберидзе.

Вот, что пишут комментаторы:

«Рада, что она покинула эту токсичную тренировочную среду. Вероятно, она хотела оставить их ещё после Олимпиады. Я всё ещё вздрагиваю от истории о том, как Этери практически насильно вытащила её с арены после цветочной церемонии. Я беспокоилась, что её сдерживает контракт», — высказала своё мнение @LyraMusica.

«Я так рад, что Трусова уходит от Тутберидзе, но мне страшно из-за того, что будет. Уверен, Саша прошла ад с этой ведьмой», — сказал @sixquadhanyu.