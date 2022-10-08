ПЕРСОНА ⟩ Эстонский солдат Баринов в украинской армии: легион «Свобода России» – наши братья!

Я уже не командир (смеется). Да, я им был. Просто ребята мне доверяли, они на меня часто ссылались. Просто все решили, что из меня, возможно, выйдет хороший командир именно из-за моего умения ладить с людьми. Но по военному опыту у нас были ребята, которые гораздо больше меня умеют и знают, я к ним прислушивался. Мы работали вместе. В украинской армии, как я говорил, нет никакой дедовщины, нет такого прямо командования, когда я начальник, ты – дурак. Мы все семья, мы все прислушиваемся к друг другу. Потом я сам снялся с должности командира взвода, передал полномочия более квалифицированному человеку, который до сих пор ведет этот взвод. Мы с ним очень хорошие друзья. Я перевелся по своему желанию на медика. Меня выучили уже наши эксперты, инструкторы. Я многое могу и умею.

У россиян - там каждый сам за себя. Мы это даже сами видели не раз на фронте. Вот дрон снимает видео, на котором видно, как около группы россиян взрывается мина. Человек ранен, он падает. Вокруг него все тоже падают на землю, а потом они просто разбегаются, а этот раненый остается на земле. Он корчится, он жив, но его просто бросили. Даже в такой ситуации не хотят помогать друг другу. Но я бы сказал, между украинцами и россиянами главная разница в том, в каких отношениях они с властью. Русский народ власть всегда держала в плену: и в царские времена, и в советские времена. Советский Союз – та же зависимость, только под новой вывеской. Под видом равенства. Сейчас в России вроде бы демократия, но это совсем не демократия. Свободы слова абсолютно нет. Русский народ держат в подчинении и в страхе. Сейчас люди начинают понемногу восставать, но не хватает решающего толчка. А украинский народ другой. Даже герб Украины – это зашифрованное слово «воля». Свобода то есть. Я бы сказал, что это коренное понятие украинцев и этим они отличаются от русского народа. В Украине можно спокойно выйти на главную площадь и с плакатом, что Зеленский – гад и коррупционер. Я лично так не считаю, но в Украине никто человеку плохо не сделает за его свободное выражение мнения. К сожалению, в России не так.