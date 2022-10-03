Члены «Отечества»: в Эстонии нужно прекратить деятельность православной церкви Московского патриархата

«Эстонская православная церковь Московского патриархата является продолжением материнской церкви в России, одной из целей которой является распространение путинизма и популяризация "Русского мира" в Эстонии. Эта церковь представляет собой угрозу безопасности эстонского государства и общества в более широком смысле», – подчеркивает в заявлении объединения «Отечества».

В сообщении политиков отмечается, что президент Совета эстонских церквей Урмас Вийльма также назвал призыв российского религиозного деятеля оправданием насилия. А именно, глава Русской православной церкви патриарх Московский Кирилл неоднократно заявлял, что российские солдаты, воюя против Украины, выполняют и свое призвание, и свой долг перед страной и обществом.

По словам объединения отечественников, большинство этих шагов находятся в компетенции Министерства внутренних дел. «Мы ждем, что министр внутренних дел Лаури Ляэнеметса будет действовать быстро и решительно, а не при помощи очередных многолетних анализов и критики. Напоминаем, что эстонское государство анализировало контент российских телеканалов на протяжении 30 лет, и представляете, 24 февраля этого года, когда Россия атаковала Украину десятками тысяч солдат, танков и самолетов, было обнаружено, что российские телеканалы – это пропагандистские каналы, распространяющие войну, ненависть и ложь, и их следует закрыть как можно скорее. Действовать надо сегодня, завтра будет уже поздно», – говорится в заявлении членов партии «Отечества».