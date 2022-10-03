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Члены «Отечества»: в Эстонии нужно прекратить деятельность православной церкви Московского патриархата

rus.postimees.ee
Члены «Отечества»: в Эстонии нужно прекратить деятельность православной церкви Московского патриархата
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Собор Александра Невского в Таллинне на Тоомпеа находится в ведении Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, верховный глава которой патриарх Кирилл является убежденным сторонником Владимира Путина.
Собор Александра Невского в Таллинне на Тоомпеа находится в ведении Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, верховный глава которой патриарх Кирилл является убежденным сторонником Владимира Путина. Фото: Madis Veltman

Объединение националистов из партии «Отечество» считает, что деятельность разжигающей войну эстонской ветви Русской православной церкви необходимо прекратить, поскольку эта церковь оправдывает войну России против Украины.

«Эстонская православная церковь Московского патриархата является продолжением материнской церкви в России, одной из целей которой является распространение путинизма и популяризация "Русского мира" в Эстонии. Эта церковь представляет собой угрозу безопасности эстонского государства и общества в более широком смысле», – подчеркивает в заявлении объединения «Отечества».

В сообщении политиков отмечается, что президент Совета эстонских церквей Урмас Вийльма также назвал призыв российского религиозного деятеля оправданием насилия. А именно, глава Русской православной церкви патриарх Московский Кирилл неоднократно заявлял, что российские солдаты, воюя против Украины, выполняют и свое призвание, и свой долг перед страной и обществом.

Подорганизация «Отечества» предлагает прекратить деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата:

  • Исключить из реестра Эстонской православной церкви - церквей, религиозных объединений и союзов религиозных объединений.
  • Национализировать имущество церкви и передать недвижимое и движимое имущество, необходимое для религиозной деятельности, Эстонской апостольской православной церкви.
  • Виды на жительство оправдывающих войну России против Украины служителей церкви с российским гражданством и митрополита Евгения должны быть аннулированы, и их надо выслать из Эстонии.

По словам объединения отечественников, большинство этих шагов находятся в компетенции Министерства внутренних дел. «Мы ждем, что министр внутренних дел Лаури Ляэнеметса будет действовать быстро и решительно, а не при помощи очередных многолетних анализов и критики. Напоминаем, что эстонское государство анализировало контент российских телеканалов на протяжении 30 лет, и представляете, 24 февраля этого года, когда Россия атаковала Украину десятками тысяч солдат, танков и самолетов, было обнаружено, что российские телеканалы – это пропагандистские каналы, распространяющие войну, ненависть и ложь, и их следует закрыть как можно скорее. Действовать надо сегодня, завтра будет уже поздно», – говорится в заявлении членов партии «Отечества».

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