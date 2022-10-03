Видео ⟩ Российская граница встала: беженцы не смогли приблизиться к Эстонии ни на сантиметр

«За весь день мы не продвинулись ни на сантиметр, – рассказала ожидающая пересечения границы женщина в видео, отправленном «Псковской губернии». – Те, кто ближе к воротам, говорят, что одна из групп прошла [через границу], но если она прошла, то мы должны были подойти ближе [к пограничному пункту], но этого не произошло. У нас тут дети. Никакой информации не дают».

«О причинах "замедления границы" мы можем только предполагать, но это не меняет необходимости в помощи попавшим в беду людям, – сообщил в соцсетях председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. – Проблема огромная, касается всех пяти контрольно-пропускных пунктов на границе Псковской области с Эстонией и Латвией. На каждом КПП – сотни людей, в том числе пожилых и детей, очередь доходит до семи суток».

В воскресенье вечером было опубликовано и видео ситуации на погранпереходе «Шумилкино».

«Яблоко» собирает деньги, чтобы помочь военным беженцам, застрявшим на границе, а волонтеры развозят людям еду и одежду. На пограничный переход «Шумилкино», который находится напротив Лухамаа, отправляется помощь и из Пскова, и из Эстонии: одеяла и другие необходимые вещи.

На прошлой неделе очереди на погранпереходах в Псковской области стали увеличиваться. «С одной стороны, людей одолевает чувство страха перед последствиями российской мобилизации, а с другой стороны, удлинились очереди на пересечение границы в соседних странах, а военные беженцы пытаются найти более быстрые пути для выезда из России», – сказал в пятницу начальник юго-восточного погранпункта Петер Маран.