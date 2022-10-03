Издание «Пермь 36,6 против войны» 2 октября сообщило о трех случаях гибели мобилизованных в учебном центре в Елани в Свердловской области. Сегодня, 3 октября, власти подтвердили эту информацию.
Трое мобилизованных погибли в центре подготовки на Урале
Как рассказал телеграм-каналу «Сирена» редактор «Пермь 36,6 против войны», ему об этом сообщили родные и друзья сразу нескольких призывников, находящихся там. Один писал об этом в соцсетях.
«Единой версии произошедшего нет. Наши источники называли разные причины смертей, но все говорили именно о трех погибших. Среди причин чаще всего назывались потасовка, эпилепсия и суицид. Мы требуем от Министерства обороны и краевых властей немедленно провести проверку и отчитаться о ситуации», – заявил редактор.
Сегодня один из случаев гибели мобилизованного в этом учебном центре подтвердил проект независимых российских журналистов «Астра». По его данным, 46-летнего жителя Кургана мобилизовали 26 сентября, а 1 октября нашли в столовой учебного центра без признаков жизни: на его шее были порезы, рядом лежало лезвие. По предварительным данным, он покончил с собой.
Позднее депутат Госдумы Максим Иванов подтвердил изданию ЕАН гибель трех мобилизованных. «Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», – сообщил российский депутат.
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила изданию Е1.ru, умершие приехали из сел Курганской области. По ее данным, смерть одного из них связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления.