Трое мобилизованных погибли в центре подготовки на Урале

Как рассказал телеграм-каналу «Сирена» редактор «Пермь 36,6 против войны», ему об этом сообщили родные и друзья сразу нескольких призывников, находящихся там. Один писал об этом в соцсетях.

«Единой версии произошедшего нет. Наши источники называли разные причины смертей, но все говорили именно о трех погибших. Среди причин чаще всего назывались потасовка, эпилепсия и суицид. Мы требуем от Министерства обороны и краевых властей немедленно провести проверку и отчитаться о ситуации», – заявил редактор.

Сегодня один из случаев гибели мобилизованного в этом учебном центре подтвердил проект независимых российских журналистов «Астра». По его данным, 46-летнего жителя Кургана мобилизовали 26 сентября, а 1 октября нашли в столовой учебного центра без признаков жизни: на его шее были порезы, рядом лежало лезвие. По предварительным данным, он покончил с собой.

Позднее депутат Госдумы Максим Иванов подтвердил изданию ЕАН гибель трех мобилизованных. «Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», – сообщил российский депутат.