Интервью ⟩ Нарвитяне стали более открыто говорить о недопустимости российской агрессии в отношении Украины

Поэтому, низкий поклон каждому, кто делает этот путь чуть легче. Я обнимаю каждого, кто поддерживает и помогает: из Нарвы, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, Тарту, Таллинна, Лондона и т. д. Однако многие нарвитяне просят нас, чтобы их помощь была анонимной, из-за работы, в особенно работники муниципальных учреждений.

– Насколько чувствуется российские влияние и пропаганда в Нарве? Например, в местных группах, чатах, на протестах и т.д. Слышали ли вы лично какие-то фейки от местных, или читали? Делается ли что-то для их опровержения?

– Знаете, с апреля я настолько вовлечена в волонтерство, что в каком-то смысле мне повезло, я оторвана от ситуации в местном инфополе, хотя, конечно, отголоски слышатся, достаточно почитать некоторые комментарии в Facebook. Безусловно, фейков немало, а откровенной глупости и хамства еще больше. Возможно, дело не только в пропаганде, а вообще – в способности критически мыслить, думать и проявлять хоть немного эмпатии. У меня есть ощущение, что некоторые живут в каком-то параллельном мире, словно войны сейчас нет вообще. В то же время все еще можно слышать «ничего от нас не зависит», причем от местных людей, которые не ходят на выборы, не выступают с инициативами, но предпочитают критиковать тех, кто что-либо делает.