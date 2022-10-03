Убеждение, что политика – это что-то далекое и запутанное, привело россиян к сегодняшнему плачевному положению, пишет обозреватель-этнолог Аймар Вентсель.
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Венцель: «Россияне расплачиваются за свою аполитичность»
Венцель: «Россияне расплачиваются за свою аполитичность»
В июле 2014 года я участвовал в международной экспедиции в Якутии. В поход в Верхоянские горы пошли люди разных специальностей: этнологи, археологи, биологи, гидрологи и палеонтологи. Сначала мы долго, около восьми часов, шли на моторных лодках по реке Яна. Ночью, среди холмов – зрелище было очень красивое. Затем больше недели мы жили в забытой богом деревне, занимаясь различными исследованиями.