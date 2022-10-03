Венцель: «Россияне расплачиваются за свою аполитичность»

В июле 2014 года я участвовал в международной экспедиции в Якутии. В поход в Верхоянские горы пошли люди разных специальностей: этнологи, археологи, биологи, гидрологи и палеонтологи. Сначала мы долго, около восьми часов, шли на моторных лодках по реке Яна. Ночью, среди холмов – зрелище было очень красивое. Затем больше недели мы жили в забытой богом деревне, занимаясь различными исследованиями.

2014 год был крайне напряженным для России. После аннексии Крыма по телевидению транслировалась патриотическая пропаганда, в которой прослеживалась явно антиевропейская позиция. Однако в реальной жизни какого-либо энтузиазма по этому поводу заметно не было. Настроение общества точно описал Яянус Пийрсалу в своем репортаже, назвав его клаустрофобным: ряд тем был как будто под запретом. Например, не обсуждалось то, что произошло в Крыму, как и то, что было связано с вооруженным конфликтом на Донбассе, участие в котором Россия отрицала.