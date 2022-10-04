Мартин Эхала ⟩ Национальная политика ужесточается

В начале восстановления независимости мы с Латвией находились примерно в одинаковом демографическом положении – наряду с национальным большинством в государстве проживала значительная часть людей, родным языком которых был русский. В Латвии их было примерно 48 процентов, в Эстонии – 38 процентов населения.

Как у нас, так и в Латвии, у этих людей было три варианта действий помимо эмиграции: получить гражданство по месту проживания, получить гражданство какой-либо другой страны или остаться без гражданства.

Следует заметить, что одним из показателей результативности интеграционной политики является количество людей, выбравших гражданство страны проживания.

За исключением волнений Бронзовой ночи в Эстонии не наблюдалось яростного сопротивления национальной политике, которая была мягкой – не в пример силовой национальной политике в Латвии. Например, Латвия перешла на латышский язык преподавания в общеобразовательных школах уже в начале этого столетия и сделала это в большем объеме, чем Эстония, что повлекло за собой волну протестов. Строже была политика Латвии и в праве голосования на выборах в органы местных самоуправлений. Такое право имеют только граждане страны. Эстония же дала такое право всем постоянным жителям.

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что люди без гражданства могли в знак протеста начать склоняться к российскому гражданству. Однако все пошло по-другому.