Нобелевская премия-2022 по медицине присуждена ученому Сванте Пяэбо за изучение генетических основ эволюции человека.
Ученый с эстонскими корнями получил Нобелевскую премию по медицине
Сванте Пяэбо родился в 1955 году. Его мать – эстонский химик Карин Пяэбо, а отец – шведский биохимик и лауреат Нобелевской премии Суне Берстрём, получившая эту премию в 1982 году за открытия, касающиеся простагландинов и связанных с ними биологически активных веществ.
Сванте Паабо получил Нобелевскую премия в области физиологии и медицины за 2022 год за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека, сообщил в столице Швеции в понедельник, 3 октября, Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, который и присуждает эту награду, передает DW.
Паабо – член Шведской королевской академии наук, Леопольдины, иностранный член Национальной академии наук США, Французской академии наук и Лондонского королевского общества. С 1997 года по настоящее время Сванте Паабо работает в Институте эволюционной антропологии имени Макса Планка в немецком Лейпциге.
Нобелевскую премию по медицине присуждали в общей сложности уже 112 раз, до 2021 года включительно ее лауреатами становились 224 человека.