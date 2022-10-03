Ученый с эстонскими корнями получил Нобелевскую премию по медицине

Сванте Пяэбо родился в 1955 году. Его мать – эстонский химик Карин Пяэбо, а отец – шведский биохимик и лауреат Нобелевской премии Суне Берстрём, получившая эту премию в 1982 году за открытия, касающиеся простагландинов и связанных с ними биологически активных веществ.

Сванте Паабо получил Нобелевскую премия в области физиологии и медицины за 2022 год за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека, сообщил в столице Швеции в понедельник, 3 октября, Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, который и присуждает эту награду, передает DW.

Паабо – член Шведской королевской академии наук, Леопольдины, иностранный член Национальной академии наук США, Французской академии наук и Лондонского королевского общества. С 1997 года по настоящее время Сванте Паабо работает в Институте эволюционной антропологии имени Макса Планка в немецком Лейпциге.