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Фото ⟩ Женщина упала в колодец и серьезно пострадала

BNS
Женщина упала в колодец и серьезно пострадала
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Спасатели помогли пострадавшей выбраться из колодца и передали ее медикам.
Спасатели помогли пострадавшей выбраться из колодца и передали ее медикам. Фото: Päästeamet

В субботу в волости Винни в Ляэне-Вирумаа достали из колодца молодую женщину, которая упала туда во время охоты и пострадала.

В 12.53 спасателям поступило сообщение об упавшем в колодец человеке в деревне Коэравере волости Винни, где участвовавшая в организованной обществом охотников облаве в качестве загонщика молодая женщина упала в немаркированный колодец десятиметровой глубины, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

Спасатель спустился в колодец, оказал женщине первую помощь и подготовил ее к подъему из колодца. Пострадавшую передали скорой помощи и доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Ситуацию для спасателей сделал крайне сложной и опасной риск обвала в колодце. Спасатели оградили опасный колодец с помощью ленты и проинформировали волость и полицию, что владелец должен его закрыть.

Колодец находился в высокой траве, и его почти невозможно было разглядеть.
Колодец находился в высокой траве, и его почти невозможно было разглядеть. Фото: Päästeamet
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