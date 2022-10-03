Фото ⟩ Женщина упала в колодец и серьезно пострадала

В 12.53 спасателям поступило сообщение об упавшем в колодец человеке в деревне Коэравере волости Винни, где участвовавшая в организованной обществом охотников облаве в качестве загонщика молодая женщина упала в немаркированный колодец десятиметровой глубины, сообщил BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

Спасатель спустился в колодец, оказал женщине первую помощь и подготовил ее к подъему из колодца. Пострадавшую передали скорой помощи и доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Ситуацию для спасателей сделал крайне сложной и опасной риск обвала в колодце. Спасатели оградили опасный колодец с помощью ленты и проинформировали волость и полицию, что владелец должен его закрыть.