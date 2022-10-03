Смотрите видео ⟩ Из-за неосторожности жильца дома в огне пострадали три машины

В ночь на 25 мая центр тревоги получил вызов в волость Харку, где горели мусорные контейнеры и припаркованная рядом машина. Когда спасатели прибыли на место происшествия, горели еще два автомобиля.

За полчаса до этих событий на улице курил жилец дома. Докурив, он подошел к мусорному домику, постучал пальцами по окурку, чтобы сбросить пепел, и выбросил его в мусорный контейнер.

Пожар ликвидировали, но огонь полностью уничтожил и мусорный домик, и два автомобиля. Общий ущерб позже оценили в более чем 44 000 евро.

Окурок бросили в контейнер для бумаги

Полиция начала уголовное производство по статье, которая предусматривает повреждение или уничтожение чужого имущества, если им причинен значительный ущерб. При просмотре записи с камеры наблюдения квартирного товарищества стала известна причина пожара – молодой человек, который курил на улице, выбросил окурок в контейнер для бумаги, которая стала тлеть и в итоге загорелась.

В сентябре прокуратура прекратила уголовное дело. «В ходе расследования не было установлено, что молодой человек предумышленно спровоцировал пожар и возникший в результате него ущерб: это произошло по неосторожности. Но все-таки молодому человеку и его семье придется возместить ущерб в размере десятков тысяч евро», - сказала прокурор Анастасия Сенецкая.