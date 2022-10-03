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Глава департамента Лийза Пакоста подала в отставку

Уве Гнадентайх
, журналист
Глава департамента Лийза Пакоста подала в отставку
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Лийза Пакоста.
Лийза Пакоста. Фото: Madis Veltman

Сегодня гендиректор Департамента охраны памятников истории и культуры Лийза Пакоста подала в Министерство культуры заявление об отставке.

Пакоста попала под расследование в связи с якобы чрезмерными командировочными расходами. Сама Пакоста сказала Postimees, что, вступая в должность, считала необходимым встретиться со всеми людьми на местах и ​​ознакомить их с предлагаемыми изменениями в охране памятников старины.

Министерство посчитало, что командировочные расходы Пакосты в Эстонии слишком высоки. Генеральный директор имеет свою точку зрения по этим вопросам, но все же подала в отставку. Она пообещала компенсировать государству спорную сумму командировочных расходов, которая составляет чуть меньше 600 евро.

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