Глава департамента Лийза Пакоста подала в отставку

Пакоста попала под расследование в связи с якобы чрезмерными командировочными расходами. Сама Пакоста сказала Postimees, что, вступая в должность, считала необходимым встретиться со всеми людьми на местах и ​​ознакомить их с предлагаемыми изменениями в охране памятников старины.