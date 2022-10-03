Сегодня гендиректор Департамента охраны памятников истории и культуры Лийза Пакоста подала в Министерство культуры заявление об отставке.
Глава департамента Лийза Пакоста подала в отставку
Глава департамента Лийза Пакоста подала в отставку
Пакоста попала под расследование в связи с якобы чрезмерными командировочными расходами. Сама Пакоста сказала Postimees, что, вступая в должность, считала необходимым встретиться со всеми людьми на местах и ознакомить их с предлагаемыми изменениями в охране памятников старины.
Министерство посчитало, что командировочные расходы Пакосты в Эстонии слишком высоки. Генеральный директор имеет свою точку зрения по этим вопросам, но все же подала в отставку. Она пообещала компенсировать государству спорную сумму командировочных расходов, которая составляет чуть меньше 600 евро.