Австрийские триатлонистки Сара Вилич и Таня Строхшнайдер находились на прошлой неделе в Иордании, где, помимо местного гостеприимства, познакомились и кое с чем другим.
Профессиональных спортсменок чуть не забили камнями в Иордании
Австрийки были неподалеку от Акабы, знакомились с местным пляжем, чтобы совершить накануне соревнований небольшой заплыв, но вдруг оказались в окружении местных парней.
«В какой-то момент вокруг нас столпился десяток мужчин, которые начали нас оскорблять, - рассказывает Вилч. – Поскольку в тот момент мы уже переоделись, стало ясно, что именно это их оскорбило – женщины в купальниках».
Девушки все же решили совершить заплыв и вошли в море, но молодые люди последовали за ними.
«Они окружили нас в воде и начали кидаться камнями! Было очень страшно: один большой камень пролетел в опасной близости от моей головы. Тане камень угодил в спину», - продолжила Вилч, добавив, что для решения проблемы они решили просто уплыть дальше от берега.
«Там мы почувствовали себя в безопасности, поскольку были быстрее парней. А когда один из них попытался на меня напасть, я просто утащила его под воду, а сама отплыла в сторону», - сказала она.
Главный тренер австрийской сборной Вилли Лилге благодарен судьбе за то, что дело ограничилось лишь синяком. «Нам повезло, это могло закончиться намного хуже», - сказал он.
Сейчас Вилч отмечает, что они просто оказались не в том месте не в то время: «Когда ты на курорте, все хорошо. Однако вдали от курортов сталкиваешься с местной культурой, которая в отношении женщин очень часто враждебна».