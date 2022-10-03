Профессиональных спортсменок чуть не забили камнями в Иордании

Австрийки были неподалеку от Акабы, знакомились с местным пляжем, чтобы совершить накануне соревнований небольшой заплыв, но вдруг оказались в окружении местных парней.

«В какой-то момент вокруг нас столпился десяток мужчин, которые начали нас оскорблять, - рассказывает Вилч. – Поскольку в тот момент мы уже переоделись, стало ясно, что именно это их оскорбило – женщины в купальниках».

Девушки все же решили совершить заплыв и вошли в море, но молодые люди последовали за ними.

«Они окружили нас в воде и начали кидаться камнями! Было очень страшно: один большой камень пролетел в опасной близости от моей головы. Тане камень угодил в спину», - продолжила Вилч, добавив, что для решения проблемы они решили просто уплыть дальше от берега.

«Там мы почувствовали себя в безопасности, поскольку были быстрее парней. А когда один из них попытался на меня напасть, я просто утащила его под воду, а сама отплыла в сторону», - сказала она.

Главный тренер австрийской сборной Вилли Лилге благодарен судьбе за то, что дело ограничилось лишь синяком. «Нам повезло, это могло закончиться намного хуже», - сказал он.