Российские деньги ⟩ Таллиннский порт доверился подозрительным инвесторам и увяз в спорах

Сейчас участки, где должен строиться маслозавод, вовсе не пустуют. Площадки бывшего угольного терминала завалены горами щебня, который явно является товаром, а не строительным материалом завода. Вероятно, MPG отдала участок в субаренду и кто-то занимается там перевалкой щебенки.

Комментарий

ЮРИ МАРТИН, представитель Roheline Rist MTÜ, доктор биологии

Юри Мартин. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix

Roheline Rist, как некоммерческое объединение, имеет право ставить на обсуждение проблемы, связанные с опасностями для окружающей среды. В том числе, основываясь на Орхусской конвенции, мы имеем право обращаться для этого в суд. Наше НКО не занимается финансовыми делами Tallinna Sadam и его деловых партнеров. В последние годы наше НКО принимало участие в дискуссиях при оценке рисков предприятий повышенной опасности. Именно поэтому наше внимание привлек маслозавод. Это вопрос общественной значимости.

СИРЛЕ АРРО, глава пресс-службы Tallinna Sadam AS

Сирле Арро. Фото: Egert Kamenik

Благодарим, что вы прислали нам текст для ознакомления. Поскольку судебная тяжба все еще не закончена, мы по-прежнему не хотели бы давать какие-то дополнительные комментарии об этом деле.

АЛЕКСАНДР РЕПАЛО, руководитель MPG Agroproduction OÜ

Директор MPG Agroproduction OÜ Александр Репало был директором по производству Евдаковского масложирового комбината – одного из крупнейших производителей жиров в России. MPG планирует инвестировать в завод в Мууга 100 миллионов евро, но пока и двух миллионов внести не может Фото: личный архив

Компанией проведены (соответственно, профинансированы) проектные работы и получено разрешение на строительство. Следовательно, была проведена работа. «Зеленый Крест» возник именно после этого факта. Количество людей, которые работают на данном этапе в нашей компании, – не главное. Главное – компания выполняет свою работу. Судебный спор, который в настоящий момент еще продолжается, несет дополнительные риски для проекта.