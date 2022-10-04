Пеэтер Тайм: захват власти в одной из ядерных стран бандитами стал главной проблемой человечества

- Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил в эфире ABC, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику в Украине, а также потопят ее Черноморский флот, если Путин применит в Украине ядерное оружие. При этом Петреус сказал, что если удары России по целям в Украине приведут к проблемам с радиацией в странах НАТО, НАТО расценит эти удары как нападение на альянс. По словам Петреуса, Вашингтон предупредил об этом Москву. Можно ли ожидать, что Кремль серьезно воспринимает такие предупреждения?

- Трудно однозначно ответить на этот вопрос, потому что даже не с 30 сентября, а со дня объявления мобилизации, то есть с 21 сентября, главной темой для обсуждения в дискуссиях между политическими экспертами стало психическое здоровье Владимира Путина, вопрос о том, сошел он с ума или нет. И руководит ли Путин еще какими-то процессами, или же уже руководят им самим.

Трудно же допустить, что какой-то человек в состоянии руководить какими-то процессами, если он, подписывая на камеру договоры, пытается макать шариковую ручку в подставку для нее таким образом, словно это чернильница. Такое поведение — явный признак помешательства.