Вт, 4.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Пеэтер Тайм: захват власти в одной из ядерных стран бандитами стал главной проблемой человечества

Павел Соболев
, журналист
Пеэтер Тайм: захват власти в одной из ядерных стран бандитами стал главной проблемой человечества
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
  • В марте Запад дрожал перед ядерной дубинкой Москвы, в октябре уверенно показывает в ответ свою
  • Попытки Путина искать шариковой ручкой чернильницу указывают на помутненность его рассудка
  • Украина должна стать членом НАТО, поскольку именно ее армия сейчас сражается за страны НАТО

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Пеэтер Тайм среди прочего ответил на вопросы, касающиеся вероятности применения Россией ядерного оружия, а также перспектив заявки Украины на ускоренное вступление в НАТО.

- Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил в эфире ABC, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику в Украине, а также потопят ее Черноморский флот, если Путин применит в Украине ядерное оружие. При этом Петреус сказал, что если удары России по целям в Украине приведут к проблемам с радиацией в странах НАТО, НАТО расценит эти удары как нападение на альянс. По словам Петреуса, Вашингтон предупредил об этом Москву. Можно ли ожидать, что Кремль серьезно воспринимает такие предупреждения?

- Трудно однозначно ответить на этот вопрос, потому что даже не с 30 сентября, а со дня объявления мобилизации, то есть с 21 сентября, главной темой для обсуждения в дискуссиях между политическими экспертами стало психическое здоровье Владимира Путина, вопрос о том, сошел он с ума или нет. И руководит ли Путин еще какими-то процессами, или же уже руководят им самим.

Трудно же допустить, что какой-то человек в состоянии руководить какими-то процессами, если он, подписывая на камеру договоры, пытается макать шариковую ручку в подставку для нее таким образом, словно это чернильница. Такое поведение — явный признак помешательства.

Нельзя, однако, забывать о том, что даже если не Путин уже принимает все решения, все его так называемое окружение — ничуть не лучше его. Это ведь люди, которых он выбрал сам. И нужно понимать, что в лице Путина и этого окружения мир имеет дело не с политическим руководством государства, а с организованной преступной группой. Это реальные бандиты, которые захватили власть в стране, обладающей ядерным оружием. И это не просто ярлык, который на них произвольно навешивается, это объективная оценка на основе той бурной деятельности, которую эти люди ведут уже три десятилетия.

Однако специфика этого окружения такова, что даже если люди в нем видят, что их главарь сошел с ума, у них нет возможностей препятствовать его безумным шагам. Потому что они все повязаны. На каждого из них имеются папки, и если кто-то из них попытается двинуться в сторону, тут же будет арестован. За каждым там значится немало преступлений, которые задокументированы. На фоне таких условий очень трудно предполагать, воспринимают ли эти люди предупреждения из Вашингтона всерьез или нет.

В то же время отрадно констатировать, что очень сильно изменилось отношение Запада к ядерной угрозе со стороны России. Можно вспомнить, как в марте-апреле дрожали Байден и Столтенберг, не говоря уже о лидерах Франции и Германии, рассуждая, что нельзя злить Путина и поэтому даже подержанные истребители из Польши не стоит передавать Украине. Потому что иначе Путин, мол, пойдет на эскалацию. А сейчас высокопоставленные американские военные уже практически в открытую говорят, что в случае применения Россией ядерного оружия в Украине силы НАТО разбомбят в Украине всю российскую технику и все российские войска.

- Рамзан Кадыров на днях заявил, что ответственность за отступление российских войск из Лимана несет командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Позднее Кадырова в критике российских генералов поддержали глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и некоторые российские отставные военные из числа парламентариев. О чем говорят эти нападки на российских генералов? Это желание отвести критику от Кремля? Или это формы борьбы за влияние на Путина при принятии ключевых военных и политических решений?

- Чтобы понять логику и цели таких высказываний, все-таки нужно знать, кто сейчас на самом деле руководит Россией. Однако очень многие серьезные аналитики, как украинские, так и российские, уехавшие из России, склоняются ко мнению, что за подобными высказываниями уже не стоит желание отвести, так сказать, вину лично от Путина, и что в действительности за принятием решений стоит так называемый «коллективный Путин», в состав которого входят, например, и Кадыров с Пригожиным. Являющиеся точно такими же бандитами, как и сам Путин, называющий себя президентом России.

Конечно, если исходить из знания о том, как выстроена так называемая путинская вертикаль, можно предполагать, что Путин по-прежнему обладает абсолютной властью. Что даже те высказывания, которыми в военных поражениях обвиняются российские генералы, делаются по спущенным из Кремля личным путинским указаниям. Но в то же самое время все эти шариковые ручки, для которых Путину нужна чернильница, все то сумасшествие, которое он несет в последнее время, дают основания подозревать, что Путин уже не так всемогущ и что у него может быть какая-то новая роль.

Самой же большой бедой для «коллективного Путина» оказывается то, что он проигрывает войну. При этом на столе у него никогда не лежало варианта поражения в этой войне. Были варианты «взять Киев за 3 дня», «выиграть войну за 7 дней», и вот теперь есть вариант «нажать ядерную кнопку», а сценария «проиграть войну Украине» так и не появилось. Даже Маргарита Симоньян это признает. Она говорит, что либо Россия побеждает Украину, либо начинается ядерная война.

При этом дочь Пескова живет в Париже, дети Лаврова живут в США, в Нью-Йорке и Вашингтоне. У многих российских лидеров дети живут на Западе. Не знаю, заботит ли Путина судьба детей его соратников, но ведь есть еще и собственное громадное состояние, которое копилось им все эти двадцать лет и которое станет бесполезным в ситуации ядерной войны. Весь непосильный труд насмарку! Простая логика говорит, что Путин и его окружение не должны хотеть ядерной войны. Но кто знает, может, они впрямь решили, что попадут в рай.

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью NBC заявил, что украинцы способны полностью отвоевать свои территории благодаря мужеству, навыкам и современному оружию, которое предоставляют США и союзники. Однако ничего конкретного о поданной Киевом заявке о вступлении в НАТО в экспресс-режиме он не сказал. Насколько важно для Киева формальное удовлетворение такой заявки? Или с учетом той поддержки, что НАТО оказывает Украине, можно сказать, что по существу ее вступление в альянс уже состоялось?

- Начнем с того, что Йенс Столтенберг — это просто клерк. Это администратор, который поставлен управлять структурой, состоящей из тридцати стран-членов. Поэтому слова Столтенберга о том, что Украину стоит принять в НАТО, будут иметь вес только тогда, когда их успеют произнести главы тридцати государств. Однако двенадцать стран НАТО уже выразили поддержку украинской заявке. Еще где-то двенадцать могут сделать это же в ближайшее время.

И это уже можно назвать большой победой Украины. Думаю, что по-настоящему противиться удовлетворению заявки Киева будут только две страны альянса. Это, конечно, Турция, а также Венгрия. Ну, может, еще какие-то страны будут тоже долго упорствовать. Однако я думаю, что Украина уже является членом НАТО в том смысле, что именно Украина сейчас борется за безопасность стран НАТО.

В том, что люди в странах НАТО, например, мы с вами, не должны сейчас прятаться в бомбоубежищах, главная заслуга принадлежит именно украинской армии. И украинскому народу.

- Главы девяти европейских государств, включая Эстонию, объявили в совместном заявлении, что поддерживают заявку Украины об ускоренном вступлении в НАТО, о подаче которой Владимир Зеленский сообщил 30 сентября. Как же все-таки будет развиваться ситуация с этой заявкой? Создает ли она какую-то неловкость для ведущих стран НАТО? Возникнет ли какая-то острая полемика по этому вопросу между странами альянса?

- Полемика возникнет, те же Турция и Венгрия будут активно качать права, выторговывая себя какие-то привилегии, но в конце концов со вступлением Украины в НАТО согласятся и они. А еще можно вспомнить, что когда обсуждался вопрос о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, которому активно противилась именно Турция, на уровне очень влиятельных в мире политиков стали высказываться предупреждения, что скорее Турция будет исключена из НАТО, чем в НАТО не будут допущены Финляндия и Швеция.

Украинская армия уже сейчас имеет структуру, кардинально отличающую ее от российской армии. ВСУ — это не просто армия, которая последние восемь лет воевала на рубежах, установленных минскими договоренностями. Это армия, чьи военнослужащие на протяжении многих последних лет обучались почти во всех натовских странах. Это армия, которая получает вооружение из стран НАТО. То есть, по сути, ВСУ — это уже армия натовского стандарта.

Сейчас появилась популярная шутка, что единственной вещью, мешающей армии Украины быть на все сто процентов натовской армией, является брошенное отступающими российскими войсками вооружение. Украинская армия начинает использовать его, и только наличие значительного количества такого не отвечающего нормам НАТО оружия и отличает сейчас ВСУ от армии натовского образца.

Если же говорить серьезно, то армия Украины оснащена и обучена по стандартам НАТО, а, кроме того, она прямо сейчас воюет в интересах НАТО. Поэтому совершенно очевидно, что Украина должна официально быть принята в члены НАТО.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх