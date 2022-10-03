Плющенко выступил против мобилизации спортсменов

«Каждый должен заниматься своим делом, – заявил Плющенко Metaratings. – Если ты в сборной страны, ты должен заниматься фигурным катанием. Профессиональный спортсмен должен расти, двигаться в своем направлении. Это логично. Пришли повестки – можно подумать, что сделать с этим. Я еще раз повторю, армия ведь у нас и так мощная, количества людей достаточно, профессионалов достаточно».