Пн, 3.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Плющенко выступил против мобилизации спортсменов

Они не хотят быть пушечным мясом
rus.postimees.ee
Плющенко выступил против мобилизации спортсменов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Евгений Плющенко.
Евгений Плющенко. Фото: Savostyanov Sergei

Евгений Плющенко, отвечая на вопрос о мобилизации спортсменов, подчеркнул, что «каждый должен заниматься своим делом», сообщет РБК. При этом он признался, что ему «было неприятно, когда увидел, как толпы людей ломятся в Казахстан, Белоруссию, Армению». 

«Каждый должен заниматься своим делом, – заявил Плющенко Metaratings. – Если ты в сборной страны, ты должен заниматься фигурным катанием. Профессиональный спортсмен должен расти, двигаться в своем направлении. Это логично. Пришли повестки – можно подумать, что сделать с этим. Я еще раз повторю, армия ведь у нас и так мощная, количества людей достаточно, профессионалов достаточно».

При этом Плющенко признался, что ему «было неприятно, когда увидел, как толпы людей ломятся в Казахстан, Белоруссию, Армению».

Ранее двукратный олимпийский чемпион заявил, что не будет убегать, если придет повестка.

Ключевые слова
Наверх