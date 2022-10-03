Никакого спада: квартиры в Таллинне продолжают стремительно дорожать

Средняя цена квадратного метра таллиннской квартиры в сентябре по сравнению с прошлым годом увеличилась на 20,1 процента до 2938,65 евро, говорит статистика Земельного департамента.

По сравнению с августом средняя цена квадратного метра выросла на 0,9 процента. Медианная цена квадратного метра за год выросла на 23,8 процента до 2755,86 евро. Однако в месячном сравнении медианная цена упала на 0,4 процента.

В прошлом месяце в Таллинне было совершено 678 сделок с квартирами на общую сумму 108,3 млн евро. Месяцем ранее было 875 сделок на общую сумму в 142,6 млн евро. В сентябре 2021 года было совершено 932 сделки с квартирами на общую сумму 126,8 млн евро.

За пределами Таллинна средняя цена квадратного метра квартиры по сравнению с прошлым годом в сентябре выросла на 24,3 процента до 1246,99 евро, но по сравнению с августом цена упала на 10,3 процента.

Медианная цена квадратного метра за пределами Таллинна составила 956,06 евро, что на 25,4 процента больше, чем годом ранее, но на 23,9 процента меньше, чем в августе.