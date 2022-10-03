Кремль не знает, в каких границах он аннексировал Херсонскую и Запорожскую области

Официальный представитель Кремля на четвертый день после церемонии включения оккупированных армией РФ территорий Украины в состав России не смог объяснить, где проходят новые границы российского государства.

Отвечая на вопросы журналистов в понедельник 3 октября, Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская области Украины вошли в состав РФ в своих административных границах, которые существовали на момент нападения России в 2014 году. Но что касается границ Херсонской и Запорожской областей, то здесь ясности у Кремля до сих пор нет.

«Частично прояснение наступило. Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР [входят в РФ] в границах 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей, - сказал пресс-секретарь Путина, подчеркнув на уточнение журналистов о существовании более внятного ответа, что это предельно однозначный ответ на данный вопрос. - Это и есть сейчас однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях».

Уточнить, кому, по версии Кремля, принадлежат территории Херсонской и Запорожской областей, которые контролирует Киев, Песков не смог.

«Мне сейчас больше нечего добавить», - сказал путинский пресс-секретарь.

Отсутствие конкретики, что же Путин включил в состав РФ, не помешало судьям Конституционного суда 2 октября 2022 года признать подписанные президентом РФ 30 сентября документы соответствующими основному закону России. Точно так же правовых помех не возникло и в Государственной Думе, где днем 3 октября депутаты стоя голосовали за включение каждого из четырех украинских регионов в состав РФ.