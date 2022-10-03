Пн, 3.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Кремль не знает, в каких границах он аннексировал Херсонскую и Запорожскую области

Песков говорит, что поводу новых границ еще будут «советоваться с людьми»
rus.postimees.ee
Кремль не знает, в каких границах он аннексировал Херсонскую и Запорожскую области
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что Кремль не понимает, в каких границах он аннексировал Херсонскую и Запорожскую области Украины.

Официальный представитель Кремля на четвертый день после церемонии включения оккупированных армией РФ территорий Украины в состав России не смог объяснить, где проходят новые границы российского государства.

Отвечая на вопросы журналистов в понедельник 3 октября, Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская области Украины вошли в состав РФ в своих административных границах, которые существовали на момент нападения России в 2014 году. Но что касается границ Херсонской и Запорожской областей, то здесь ясности у Кремля до сих пор нет.

«Частично прояснение наступило. Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР [входят в РФ] в границах 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей, - сказал пресс-секретарь Путина, подчеркнув на уточнение журналистов о существовании более внятного ответа, что это предельно однозначный ответ на данный вопрос. - Это и есть сейчас однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях».

Уточнить, кому, по версии Кремля, принадлежат территории Херсонской и Запорожской областей, которые контролирует Киев, Песков не смог.

«Мне сейчас больше нечего добавить», - сказал путинский пресс-секретарь.

Отсутствие конкретики, что же Путин включил в состав РФ, не помешало судьям Конституционного суда 2 октября 2022 года признать подписанные президентом РФ 30 сентября документы соответствующими основному закону России. Точно так же правовых помех не возникло и в Государственной Думе, где днем 3 октября депутаты стоя голосовали за включение каждого из четырех украинских регионов в состав РФ.

Стоит напомнить, что в Уголовном Кодексе РФ предусмотрена ответственность до десяти лет лишения свободы за отчуждение и другие действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. Является ли преступлением публичное признание невозможности определения границ РФ, на данный момент остается неизвестным.

Ключевые слова
Наверх