Бывший командующий шведской армией: Россия обязательно отправит к «Северному потоку» свои корабли

«Береговая охрана руководит работой. Но мы находимся там, чтобы поддержать их», – прокомментировал SVT менеджер по коммуникациям ВМС Джимми Адамссон текущую ситуацию вблизи мест утечки «Северного потока».

«Мы не будем комментировать, сколько или какие корабли там находятся, но можем раскрыть, что там наш корабль HMS Belos, который предназначен для спасения экипажа подводных лодок и выполнения сложных водолазных миссий», – сказал он.