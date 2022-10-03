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Бывший командующий шведской армией: Россия обязательно отправит к «Северному потоку» свои корабли

Aftonbladet/SVT/PM
Бывший командующий шведской армией: Россия обязательно отправит к «Северному потоку» свои корабли
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Военный корабль в Балтийском море. Фото иллюстративное.
Военный корабль в Балтийском море. Фото иллюстративное. Фото: Edijs Pālens / LETA

Шведская береговая охрана и суда военно-морского флота прибыли к местам утечки «Северного потока», но бывший глава шведской армии генерал-майор Андерс Бреннстрём убежден, что Россия тоже отправит в эту зону свои военные суда.

«Береговая охрана руководит работой. Но мы находимся там, чтобы поддержать их», – прокомментировал SVT менеджер по коммуникациям ВМС Джимми Адамссон текущую ситуацию вблизи мест утечки «Северного потока».

«Мы не будем комментировать, сколько или какие корабли там находятся, но можем раскрыть, что там наш корабль HMS Belos, который предназначен для спасения экипажа подводных лодок и выполнения сложных водолазных миссий», – сказал он.

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