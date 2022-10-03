Шведская береговая охрана и суда военно-морского флота прибыли к местам утечки «Северного потока», но бывший глава шведской армии генерал-майор Андерс Бреннстрём убежден, что Россия тоже отправит в эту зону свои военные суда.
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Бывший командующий шведской армией: Россия обязательно отправит к «Северному потоку» свои корабли
Бывший командующий шведской армией: Россия обязательно отправит к «Северному потоку» свои корабли
«Береговая охрана руководит работой. Но мы находимся там, чтобы поддержать их», – прокомментировал SVT менеджер по коммуникациям ВМС Джимми Адамссон текущую ситуацию вблизи мест утечки «Северного потока».