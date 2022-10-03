Проблема ⟩ В домах советской застройки живет более половины жителей Эстонии

По данным департамента статистики Эстонии, на 2021 год 53 процента жителей Эстонии жило в домах, построенных в промежутке с 1961 по 1990 годы.

В домах, построенных в последнее десятилетие (2011– 2019 годы), проживает 6,71 процента от населения. Некоторые дома находятся в таком техническом состоянии, что дополнительные инвестиции для повышения уровня энергоэффективности будут стоить дороже, чем постройка нового здания.

Специалисты поясняют, что средний возраст пригодных для жизни домов может составлять 50-100 лет. Однако чем старше дом, тем выше стоимость его обслуживания, которая может превышать и стоимость самого здания.

При реновации жилого дома важную роль играет возможность повышения уровня энергоэффективности. Именно это критерий, связанный с затратами на отопление, зачастую сподвигает жильцов на реновацию.

С начала 2020 года минимальным требованием к энергоэффективности новых зданий является класс А. Это означает, что у здания почти нулевое энергопотребление. Здания, проходящие процесс реконструкции, должны соответствовать классу С.

«На сегодняшний день основное внимание обращается на то, чтобы проекты зданий изначально были энергоэффективными. Большинство новостроек относятся к энергоэффективным зданиям класса А и позволяют жильцам не только контролировать потребление энергии, используя ее с умом, но значительно экономить деньги», – сказал исполнительный директор девелоперской компании Bonava Eesti Таави Соорм.