Экс-глава ЦРУ описал возможный ответ НАТО на ядерный удар РФ

Он подчеркнул, что не обсуждал с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном возможный ответ Белого дома на ядерный удар России, но предположил, какой может быть реакция США и НАТО, передает DW.

«Просто чтобы дать вам гипотетическое представление: мы ответили бы, возглавив коллективные усилия НАТО, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, и каждый корабль в Черном море», – сказал Петреус.

Экс-глава ЦРУ согласился с ремаркой телеведущего, что распространение радиации на территорию стран НАТО после вероятного использования Россией ядерного оружия может быть расценено как нападение на страну – члена Североатлантического альянса. «Это не может остаться без ответа», – подчеркнул Петреус, добавив, что, по его мнению, США и НАТО будут избегать ядерной эскалации.

Экс-директор ЦРУ: Путин необратимо проигрывает

Даже использование Путиным ядерного оружия в Украине не изменит обстановку на поле боя, считает Дэвид Петреус. По его словам, попытка аннексии украинской территории – это «отчаянный» шаг Путина. «Он проигрывает, и реальность на поле боя, с которой он сталкивается, на мой взгляд, необратима. Никакая мобилизация или аннексия, никакие даже завуалированные ядерные угрозы не смогут вывести его из этой ситуации», – сказал бывший директор ЦРУ.

По оценке Петреуса, за последние семь месяцев Украина мобилизовала, оснастила, обучила и организовала свою армию «несравнимо лучше России», в результате чего украинские вооруженные силы сейчас «больше и гораздо эффективнее» российских.

«В данным момент нет ничего, что он (Путин – прим.ред.) может с этим поделать. Поражения на поле боя будут продолжаться. Единственный вопрос состоит в том, когда мы начнем видеть не сдачу в плен отдельных солдат и подразделений, а крах более крупных формирований. Я думаю, это грядет», – предсказал Дэвид Петреус.