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Фото и видео ⟩ Покупатель обнаружил в эстонском продукте живых червей

Производитель: начато расследование
София Солдатенко
, reporter
Покупатель обнаружил в эстонском продукте живых червей
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Фото: фото читателя

Купленный в магазине шоколад оказался с сюрпризом: вся плитка была усеяна живыми червями. Производитель принес клиенту извинения и начал расследование данного инцидента, чтобы выяснить, как черви попали в продукт.

Семье Александра нравятся сладости Kalev и во время очередного посещения продуктового магазин он приобрел 300-граммовую плитку темного шоколада Suur Tõll. В среду, 21 сентября, они распечатали шоколадку и их ждал неприятный сюрприз.

«Она вся была в живых червях. Срок годности не вышел, – сообщил Rus.Postimees Александр. – В четверг (то есть на следующий день после обнаружения червей, 22 сентября – прим.ред.) написали на почту Kalev, хотели не шум поднимать, а чтобы меры приняли: может, вся партия такая».

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