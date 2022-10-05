Фото и видео ⟩ Покупатель обнаружил в эстонском продукте живых червей

Семье Александра нравятся сладости Kalev и во время очередного посещения продуктового магазин он приобрел 300-граммовую плитку темного шоколада Suur Tõll. В среду, 21 сентября, они распечатали шоколадку и их ждал неприятный сюрприз.

«Она вся была в живых червях. Срок годности не вышел, – сообщил Rus.Postimees Александр. – В четверг (то есть на следующий день после обнаружения червей, 22 сентября – прим.ред.) написали на почту Kalev, хотели не шум поднимать, а чтобы меры приняли: может, вся партия такая».