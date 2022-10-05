Купленный в магазине шоколад оказался с сюрпризом: вся плитка была усеяна живыми червями. Производитель принес клиенту извинения и начал расследование данного инцидента, чтобы выяснить, как черви попали в продукт.
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Фото и видео ⟩ Покупатель обнаружил в эстонском продукте живых червей
Производитель: начато расследование
Покупатель обнаружил в эстонском продукте живых червей
Семье Александра нравятся сладости Kalev и во время очередного посещения продуктового магазин он приобрел 300-граммовую плитку темного шоколада Suur Tõll. В среду, 21 сентября, они распечатали шоколадку и их ждал неприятный сюрприз.