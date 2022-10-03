Объем производства в промышленном секторе немного вырос, однако обрабатывающая промышленность по-прежнему переживает спад. Так считает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Комментируя новые данные по статистике промышленного производства, он отметил, что снижение спроса связано с ростом затрат на энергоносители и общим подорожанием жизни.
Swedbank: затраты на энергоносители и подорожание жизни снижают спрос
По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в августе продукции в постоянных ценах на 0,8 процента больше, чем в том же месяце 2021 года. Производство увеличилось в двух секторах из трех – в энергетике на 10,2 процента и в горнодобывающей промышленности на целых 121,4 процента, однако сократилось в обрабатывающей промышленности на 3,7 процента, сообщил департамент в понедельник.
Если исключить разницу в количестве рабочих дней, то объем производства в промышленном секторе Эстонии в августе вырос всего на один процент, согласно данным, опубликованным Департаментом статистики, отметил Мертсина.
«Скромный рост в производственном секторе был обеспечен ростом в энергетике и горнодобывающей промышленности. В то же время, объем производства в обрабатывающей промышленности продолжал падать. Промышленность оказывает сильное и системное влияние на экономику, так как созданная в этом секторе добавленная стоимость составляет 18 процентов от общей добавленной стоимости Эстонии, в то время как на долю обрабатывающей промышленности приходится почти 15 процентов. Обрабатывающая промышленность также является крупнейшим экспортером товаров», – пояснил экономист.
Он отметил, что в августе производство энергии выросло на одну десятую в годовом исчислении благодаря быстрому росту производства электроэнергии, в то время как производство тепла снизилось.
«Производство электроэнергии было на 29 процентов выше, чем в августе прошлого года, но производство тепла упало на 11 процентов. В то же время, потребление электроэнергии в августе немного снизилось. Хотя в течение некоторого времени производство электроэнергии активно росло благодаря высоким ценам, более низкая база по сравнению с прошлым годом, когда производство электроэнергии упало, способствовала августовскому росту»,– добавил он.
Объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 121 процент в годовом исчислении благодаря добыче торфа, но это, опять же, был эффект сильной базы. В августе прошлого года добыча торфа резко сократилась, что привело к снижению сравнительной базы.
В производственном секторе наибольшее влияние имеет обрабатывающая промышленность, где объем производства в августе упал почти на 4 процента. Объем производства в обрабатывающей промышленности падает с июня.
«Самое сильное негативное влияние на этот сектор оказало падение производства изделий из дерева и металла в августе. Однако если не брать в расчет разницу в календарных днях между этим и прошлым годом, то в августе после двух месяцев спада объем производства в обрабатывающей промышленности восстановился, увеличившись почти на 2 процента. И все-таки, перспективы роста обрабатывающей промышленности по-прежнему ухудшаются», – сказал Мертсина .
Оборот в производственном секторе вырос на 14 процентов, а в промышленном секторе – на 12 процентов, чему способствовал сильный рост цен. Однако, отметил Мертсина, в последние месяцы рост цен на продукцию обрабатывающей промышленности пошел на спад.
«Рост отпускных цен в обрабатывающей промышленности достиг своего пика в июне и с тех пор постепенно замедлялся. Рост экспортных и импортных цен также замедлился. В обрабатывающей промышленности рост экспортных цен в этом году опередил рост импортных цен, что означает улучшение условий торговли для компаний. В то же время, цены на энергоносители являются одной из основных статей расходов для компаний», – добавил он.
Если сравнивать рост цен производителей в обрабатывающей промышленности Эстонии с ростом цен в других странах Балтии и в среднем по еврозоне, то за последние три года более быстрый рост цен наблюдался только в Латвии.
«Хотя в первые два месяца третьего квартала рост оборота в обрабатывающей промышленности был еще относительно сильным, он слабее, чем во втором квартале. Следует также учитывать, что быстрый рост производственных затрат компаний замедляет рост их добавленной стоимости, что, в свою очередь, ограничивает возможности для сильного повышения заработной платы без ущерба для рентабельности», – сказал Мертсина.
По словам экономиста, прогноз производства и оценки новых заказов также резко ухудшился. Эти показатели еще не настолько плохи, как это было в начале коронакризиса весной 2020 года, однако для все большего числа компаний недостаточный спрос является основным сдерживающим фактором для бизнеса. Доля таких компаний (38 процентов в третьем квартале) значительно ниже среднего показателя за последние 10 лет.