Swedbank: затраты на энергоносители и подорожание жизни снижают спрос

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в августе продукции в постоянных ценах на 0,8 процента больше, чем в том же месяце 2021 года. Производство увеличилось в двух секторах из трех – в энергетике на 10,2 процента и в горнодобывающей промышленности на целых 121,4 процента, однако сократилось в обрабатывающей промышленности на 3,7 процента, сообщил департамент в понедельник.

Если исключить разницу в количестве рабочих дней, то объем производства в промышленном секторе Эстонии в августе вырос всего на один процент, согласно данным, опубликованным Департаментом статистики, отметил Мертсина.

«Скромный рост в производственном секторе был обеспечен ростом в энергетике и горнодобывающей промышленности. В то же время, объем производства в обрабатывающей промышленности продолжал падать. Промышленность оказывает сильное и системное влияние на экономику, так как созданная в этом секторе добавленная стоимость составляет 18 процентов от общей добавленной стоимости Эстонии, в то время как на долю обрабатывающей промышленности приходится почти 15 процентов. Обрабатывающая промышленность также является крупнейшим экспортером товаров», – пояснил экономист.

Он отметил, что в августе производство энергии выросло на одну десятую в годовом исчислении благодаря быстрому росту производства электроэнергии, в то время как производство тепла снизилось.