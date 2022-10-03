Несущие дежурство в странах Балтии истребители НАТО на минувшей неделе четырежды поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие над Балтийским морем российские самолеты и метеозонд, нарушившие правила полетов в международном пространстве, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Истребители НАТО за неделю четырежды сопроводили российские самолеты и метеозонд
Как говорится в сообщении, 26 сентября натовские истребители опознали российский самолет легкой атаки «Ил-20», летевший в международном пространстве в Калининградскую область.
Двадцать седьмого сентября были опознаны два российских истребителя «Су-27», которые сопровождали «Ил-20» в Калининградскую область и вернулись.
Двадцать девятого сентября вновь были опознаны «Су-27» и «Ил-20».
Первого октября натовские истребители опознали метеозонд, летевший из Калининградской области через воздушное пространство Литвы в сторону Беларуси.
Во всех случаях российские самолеты следовали без заранее предоставленного летного плана, их транспондеры были выключены, и только в одном из случаев поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.
Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.