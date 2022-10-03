Истребители НАТО за неделю четырежды сопроводили российские самолеты и метеозонд

Как говорится в сообщении, 26 сентября натовские истребители опознали российский самолет легкой атаки «Ил-20», летевший в международном пространстве в Калининградскую область.

Двадцать седьмого сентября были опознаны два российских истребителя «Су-27», которые сопровождали «Ил-20» в Калининградскую область и вернулись.

Двадцать девятого сентября вновь были опознаны «Су-27» и «Ил-20».

Первого октября натовские истребители опознали метеозонд, летевший из Калининградской области через воздушное пространство Литвы в сторону Беларуси.

Во всех случаях российские самолеты следовали без заранее предоставленного летного плана, их транспондеры были выключены, и только в одном из случаев поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.