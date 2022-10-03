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МИД Эстонии вызвал посла РФ из-за референдумов

rus.postimees.ee
МИД Эстонии вызвал посла РФ из-за референдумов
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Владимир Липаев.
Владимир Липаев. Фото: Madis Veltman

Сегодня, 3 октября, Эстония вызвала посла Российской Федерации, чтобы решительно осудить незаконные псевдореферендумы, организованные Россией в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, и последующую аннексию территорий, принадлежащих Украине.

Гендиректор отдела Восточной Европы и Центральной Азии МИДа Марге Мардисалу-Кахар сообщила российскому послу, что Эстония не признает результаты незаконных референдумов, и они ни в коем случае не являются лигитимными с точки зрения международного права.

На встрече также было подчеркнуто, что Украина имеет полное право защищать свою территорию в пределах международно признанных границ и восстановить контроль над аннексированными Россией территориями. Эстония выразила свою четкую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мардисалу Кахар еще раз призвала Российскую Федерацию прекратить военную деятельность в Украине, вывести свои войска с территории этой страны и забыть угрожающую риторику о применении ядерного оружия.

Действия России после начавшейся 24 февраля войны чрезвычайно опасны для мировой безопасности. Продолжающейся войной в Украине, убийствами мирных жителей, угрозой ядерного оружия, организацией псевдореферендумов и объявлением мобилизации Россия только еще больше накалила ситуацию. Эстония выступает за то, чтобы российские лидеры были привлечены к ответственности за организацию военных преступлений.

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