МИД Эстонии вызвал посла РФ из-за референдумов

Гендиректор отдела Восточной Европы и Центральной Азии МИДа Марге Мардисалу-Кахар сообщила российскому послу, что Эстония не признает результаты незаконных референдумов, и они ни в коем случае не являются лигитимными с точки зрения международного права.

На встрече также было подчеркнуто, что Украина имеет полное право защищать свою территорию в пределах международно признанных границ и восстановить контроль над аннексированными Россией территориями. Эстония выразила свою четкую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Мардисалу Кахар еще раз призвала Российскую Федерацию прекратить военную деятельность в Украине, вывести свои войска с территории этой страны и забыть угрожающую риторику о применении ядерного оружия.