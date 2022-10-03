В Швеции сообщили, что утечка газа c «Северного потока 2» продолжается.

«В понедельник в 8:00 по местному времени шведская береговая охрана совершила облет мест утечек в пределах шведской экономической зоны. На тот момент более крупную утечку видно не было, в то время как меньшая утечка снова немного увеличилась», – говорится в заявлении охраны, которое цитирует «Интерфакс».

«Прогноз (...) ранее говорил, что утечки, вероятно, прекратятся в воскресенье. Этот прогноз теперь применим к более крупной утечке – с "Северного потока 1". В свою очередь, утечка с "Северного потока 2" немного возросла со вчерашнего дня», – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что утечка с «Северного потока 2» достигла диаметра в 30 метров (на поверхности моря - прим. ИФ).

В минувшие выходные энергетическое агентство Дании сообщало, что утечки газа прекратились с обоих газопроводов.

В данный момент расследование инцидентов с утечкой газа с «Северных потоков» ведут Швеция и Дания. Также, по информации Associated Press, ожидается формирование международной группы для расследования – с участием, в частности, ФРГ, Дании и Швеции.