Береговая охрана Швеции в понедельник сообщила, что ее служащие зафиксировали небольшую утечку газа с трубопровода «Северный поток 2», но с «Северного потока» утечки газа визуально определить не получается.
В Швеции сообщили, что утечка газа c «Северного потока 2» продолжается
«В понедельник в 8:00 по местному времени шведская береговая охрана совершила облет мест утечек в пределах шведской экономической зоны. На тот момент более крупную утечку видно не было, в то время как меньшая утечка снова немного увеличилась», – говорится в заявлении охраны, которое цитирует «Интерфакс».
«Прогноз (...) ранее говорил, что утечки, вероятно, прекратятся в воскресенье. Этот прогноз теперь применим к более крупной утечке – с "Северного потока 1". В свою очередь, утечка с "Северного потока 2" немного возросла со вчерашнего дня», – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что утечка с «Северного потока 2» достигла диаметра в 30 метров (на поверхности моря - прим. ИФ).
В минувшие выходные энергетическое агентство Дании сообщало, что утечки газа прекратились с обоих газопроводов.
В данный момент расследование инцидентов с утечкой газа с «Северных потоков» ведут Швеция и Дания. Также, по информации Associated Press, ожидается формирование международной группы для расследования – с участием, в частности, ФРГ, Дании и Швеции.
В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток 2». Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого «Северного потока» северо-восточнее Борнхольма.