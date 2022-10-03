Postimees в Украине ⟩ Русский генерал отдал приказ о бомбардировке своего родного города в Украине

«Расследование касается бомбардировок Харькова и других городов этого района. Сейчас мы работаем над выяснением всех обстоятельств этих взрывов, – сказал Кравченко. – У нас есть информация, что именно Маковецкий отдавал соответствующие распоряжения. Однако на сегодняшний день никаких подозрений в этом деле ни лично, ни заочно никому не предъявлено».

С начала войны в Харькове и в этой области погибло более 1050 мирных жителей, в том числе более 60 детей, в основном в результате бомбежек.

Перед началом войны Маковецкий был командующим ВВС и ПВО Ленинградской области Западного военного округа России, то есть под его командованием находились российские ВВС и ПВО, расположенные непосредственно напротив Эстонии.

По словам прокурора Кравченко, в отношении многих высокопоставленных офицеров российской армии, подозреваемых в совершении военных преступлений, ведутся следственные действия. Недавно российскому подполковнику Евгению Зеленёву было предъявлено обвинение в связи с тем, что он отдал приказ расстреливать убегающих украинских мирных жителей.

По словам прокурора, Зеленёв приказал открыть огонь по мирным жителям в первый день войны на окружной дороге Харькова. На кольцевой дороге образовалась пробка из машин беженцев. Зеленёв приказал своим подчиненным российским солдатам стрелять по ним.

«Двое российских солдат отказались выполнять его приказ и вместо этого стали помогать двум женщинам, которые в момент обстрела находились в машине и пытались скрыться. Российские военные помогли женщинам выйти из машины и спрятаться», – сказал Кравченко.

«После этого русские солдаты открыли огонь по своим товарищам и этим женщинам, в результате чего был убит один из русских солдат, а также одна из женщин. Другой солдат был ранен», – сказал он.

Раненый российский солдат попал в плен к украинцам и дал показания о случившемся. «Он дал очень точные показания о том, кто отдал приказ расстреливать мирных жителей», – сказал прокурор.