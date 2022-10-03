Какое чувство может возникнуть, когда отдаешь приказ о беспорядочной бомбардировке города, в котором родился и вырос, и где могут погибнуть бывшие друзья? Русский генерал Олег Маковецкий знает ответ.
Postimees в Украине ⟩ Русский генерал отдал приказ о бомбардировке своего родного города в Украине
56-летний генерал-майор Воздушно-космических сил России Маковецкий с начала вторжения в Украину руководил авиаударами ВВС России на севере и северо-востоке Украины, включая Харьковскую область. Одним из наиболее сильно пострадавших от этих авиаударов городов является Чугуев, расположенный в 30 км от Харькова на юго-восточном направлении. В результате авиаударов, продолжавшихся более семи месяцев, погибло более десяти жителей Чугуева и разрушено более полусотни жилых домов.
Генерал-майор Маковецкий, по образованию военный летчик, родился в Чугуеве и в середине 1980-х окончил там среднюю школу. По словам местных жителей, город не сильно изменился с момента распада Советского Союза, и Маковецкий должен хорошо знать, где расположены объекты городской инфраструктуры и жилые кварталы. Несмотря на это, в Чугуеве от авиаударов пострадали в основном жилые кварталы.
О роли генерала Маковецкого в бомбардировке его родного города в Харькове Postimees поговорил с заместителем главы прокуратуры Харьковской области Андреем Кравченко.
Кравченко как опытный юрист не захотел давать оценку действиям Маковецкого по бомбардировке его бывшего родного города, но подтвердил, что прокуратура Харьковской области готовится предъявить ему обвинение. И не только в бомбардировках родного города, но и других городов области.
По словам Кравченко, возбуждено уголовное дело о совершении военных преступлений, в частности, о нарушении военной практики и международных конвенций, регулирующих ведение войны, в которых также фигурирует имя Маковецкого.
«Расследование касается бомбардировок Харькова и других городов этого района. Сейчас мы работаем над выяснением всех обстоятельств этих взрывов, – сказал Кравченко. – У нас есть информация, что именно Маковецкий отдавал соответствующие распоряжения. Однако на сегодняшний день никаких подозрений в этом деле ни лично, ни заочно никому не предъявлено».
С начала войны в Харькове и в этой области погибло более 1050 мирных жителей, в том числе более 60 детей, в основном в результате бомбежек.
Перед началом войны Маковецкий был командующим ВВС и ПВО Ленинградской области Западного военного округа России, то есть под его командованием находились российские ВВС и ПВО, расположенные непосредственно напротив Эстонии.
По словам прокурора Кравченко, в отношении многих высокопоставленных офицеров российской армии, подозреваемых в совершении военных преступлений, ведутся следственные действия. Недавно российскому подполковнику Евгению Зеленёву было предъявлено обвинение в связи с тем, что он отдал приказ расстреливать убегающих украинских мирных жителей.
По словам прокурора, Зеленёв приказал открыть огонь по мирным жителям в первый день войны на окружной дороге Харькова. На кольцевой дороге образовалась пробка из машин беженцев. Зеленёв приказал своим подчиненным российским солдатам стрелять по ним.
«Двое российских солдат отказались выполнять его приказ и вместо этого стали помогать двум женщинам, которые в момент обстрела находились в машине и пытались скрыться. Российские военные помогли женщинам выйти из машины и спрятаться», – сказал Кравченко.
«После этого русские солдаты открыли огонь по своим товарищам и этим женщинам, в результате чего был убит один из русских солдат, а также одна из женщин. Другой солдат был ранен», – сказал он.
Раненый российский солдат попал в плен к украинцам и дал показания о случившемся. «Он дал очень точные показания о том, кто отдал приказ расстреливать мирных жителей», – сказал прокурор.
47-летний подполковник Зеленёв – заместитель командира по военно-политической работе 25-й одномотострелковой бригады 6-й армии ЗВО ВС РФ, или сокращенно – политрук бригады. Основная база этой бригады находится в Луге Ленинградской области. В Украине бригада понесла большие потери.