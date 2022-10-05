Политический аналитик ⟩ Путин осознал свое военное поражение

Вот после этого туда и начнут отправлять 18-летних призывников. Только весенний призыв этого года был больше 130 тысяч, а сейчас идет осенний. И в частях уже циркулируют слухи, что солдаты, проходившие годовую службу по призыву, могут не ждать демобилизации.
Касательно ядерной бомбы и ее возможного применения Путин сказал: это не блеф. Но у российских властей сплошные проекции. Все, что они делают сами, вменяется в вину украинской стороне. Эта зеркальность убеждает в том, что заявление Путина как раз и есть чистый блеф. Хотя тактическое ядерное оружие локального действия и остается реальной угрозой со стороны России. Особенно если ее нынешние власти с их психологией гопника будут уверены, что можно «бомбануть» безнаказанно.
Тем не менее почти наверняка Путин получил на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества жесткий сигнал от Индии и Китая по вопросу применения ядерного оружия. Про эти ядерные страны забыли в Европе, но там тоже не хотят выпускать джина из бутылки – ядерная война между Пакистаном и Индией никому не нужна. А для России это тыл, причем относительно дружественный, которого она никак не может лишиться.
Резюмируя ситуацию, можно сказать, что практически все заявления Путина – это дымовая завеса. Он очень показательно говорит даже не о победе над Украиной, а лишь о том, что России пора переходить к защите. Ведь украинские войска обстреливают уже непосредственно ее территорию! Слово «поражение» старательно не произносится.
Сопоставляя заявления Кремля, можно спрогнозировать, что его крат косрочная цель – замять уже произошедшее военное поражение. Среднесрочная – стабилизировать фронт, заморозить конфликт и, возможно, добиться переговоров о перемирии. От них сейчас благоразумно и вполне категорически отказывается Владимир Зеленский, требующий полноценных мирных переговоров и окончательного освобождения всех украинских территорий после прекращения войны. И только долгосрочная цель может состоять в том, чтобы отползти, перегруппироваться и снова ударять после гарантированно тяжелой зимы, которую народу Украины будет так нелегко пережить с разрушенной россиянами инфраструктурой.
Иван Преображенский – кандидат политических наук, независимый политический аналитик, после аннексии Крыма живет в Праге, колумнист Deutsche Welle.