Политический аналитик ⟩ Путин осознал свое военное поражение

Сейчас власть озабочена другой проблемой – как одеть, обуть и вооружить по меньшей мере 300 тысяч человек. По утверждению украинских военных и независимых военных аналитиков, на передовую и так идет преимущественно устаревшая военная техника образца второй половины, а то и середины прошлого века. А беспилотники закупаются в технологически отсталом Иране.

Чем же будут вооружать, во что одевать, чем кормить мужчин, численность которых втрое больше, чем российская армия вторжения, начавшая эту войну 24 февраля? Путин одной фразой дал понять, что речь идет также о мобилизации промышленности. Закон, позволяющий провести ее и заставить сотрудников пахать почти бесплатно на всех предприятиях, которые власти признают стратегическими, был проштампован еще в весеннюю сессию Госдумы. Но и такая мобилизация не даст быстрых результатов.

Следовательно, помимо предельно низкой мотивации и недовольства, в первые месяцы своего пребывания на фронте это будет босая, замерзающая, голодная и плохо вооруженная толпа. С военно-стратегической точки зрения – пушечное мясо, годное только для одной цели – закрыть фронт, замерзая в окопах в осенне-зимний период. То есть что бы как-то устранить прорыв украинской армии в Харьковской области. Ни о каком наступлении с такими войсками речи быть не может. Путин, кстати, о нем и не говорил.