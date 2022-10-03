Нахальные воры украли сотни литров топлива

В пятницу полицейским сообщили, что 15 или 16 сентября из двора многоквартирного дома в Пярну пропал незапертый велосипед Romet. В результате кражи владельцу двухколесного транспортного средства был нанесен ущерб в размере почти 350 евро.

В субботу стало известно, что в период с 30 сентября по 1 октября из бочек, расположенных на складе предприятия в селе Мурака волости Тори, было похищено 350 литров дизельного топлива. Кража топлива нанесла ущерб компании в размере 450 евро.

В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на прошлой неделе из столярной мастерской в ​​Пяривере в волости Тори были украдены дровокол и компрессор. В результате преступления был причинен ущерб в размере 400 евро.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье о хищениях. Такие преступления наказываются денежным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

Хотя общее состояние экономики и быстрый рост цен также влияют на преступность, динамика воровства топлива в Пярнумаа в этом году не осталась на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом.