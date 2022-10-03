В минувшие выходные полиция получила сразу несколько сообщений о случаях, когда воры, вторгшиеся на частную территорию, украли чужое имущество. Это стало поводом для возбуждения уголовных дел.
Нахальные воры украли сотни литров топлива
В пятницу полицейским сообщили, что 15 или 16 сентября из двора многоквартирного дома в Пярну пропал незапертый велосипед Romet. В результате кражи владельцу двухколесного транспортного средства был нанесен ущерб в размере почти 350 евро.
В субботу стало известно, что в период с 30 сентября по 1 октября из бочек, расположенных на складе предприятия в селе Мурака волости Тори, было похищено 350 литров дизельного топлива. Кража топлива нанесла ущерб компании в размере 450 евро.
В воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на прошлой неделе из столярной мастерской в Пяривере в волости Тори были украдены дровокол и компрессор. В результате преступления был причинен ущерб в размере 400 евро.
Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье о хищениях. Такие преступления наказываются денежным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
Хотя общее состояние экономики и быстрый рост цен также влияют на преступность, динамика воровства топлива в Пярнумаа в этом году не осталась на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом.
«Воровство топлива можно предотвратить, если люди умеют защищать свое имущество. Целесообразно оборудовать средствами безопасности те грузовые автомобили, дорожно-строительную технику, лесозаготовительные машины, здания, склады, складские помещения и т. д., где хранится большое количество топлива», – посоветовал руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.