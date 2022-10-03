Метеослужба предупреждает о первом осеннем шторме

Предупреждение первого уровня действует в Пярнумаа и восьми других уездах. В ближайшее время в большинстве уездов скорость ветра может достичь 17 метров в секунду, в Пярнумаа и в северной части Ливского залива будет дуть ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

Однако на востоке и в Ляэне Вирумаа, Йыгева, Тарту, Пыльва и Вырумаа объявлено погодное предупреждение второго уровня. В этом районе скорость северного ветра достигнет 23 метров в секунду.

Сегодня ночью в Эстонии будет дуть порывистый штормовой ветер. Фото: Riigi Ilmateenistus

Предупреждение второго уровня объявляется, когда погодные условия могут сопровождаться необычными погодными явлениями. Жителям необходимо быть особенно бдительными и учитывать риски, которые могут возникнуть в этой связи.

По сообщению Департамента транспорта Эстонии Tark tee, ветер уже повалил много деревьев на дороге, и это влияет на движение транспорта.

При предупреждении первого уровня погода может быть опасной в определенных ситуациях и влиять на деятельность человека.