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«Новости в 7» за 3 октября: сезон простуд начался, визит в кошачий приют и знакомство с керлингом

Kanal 7
«Новости в 7» за 3 октября: сезон простуд начался, визит в кошачий приют и знакомство с керлингом
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Пришло время прохладных дней и холодных ночей. О том, как наступление низких температур отразилось на здоровье эстоноземельцев, узнавала наш корреспондент

- Короткие новости: про изменение роста сетевой платы Elektrilevi, много ли еды выбрасывают жители Эстонии и из-за чего появилось загрязнение на пляже Штрооми

- Подробно обо всех событиях, произошедших в Украине за последние дни, в нашем материале

- Человек не только собаке друг, но и усатым-полосатым братьям нашим меньшим. С тем, как живут обитатели одного из столичных "Кошкиных домов", знакомилась наша репортер

- Международная панорама: будет ли ярким Рождество в Португалии, чем недовольны европейцы и от чего страдают киприоты

- Увлекаются ли жители нашей страны «Игрой в ревущие камни» и сколько весят «снаряды» для неё, выясняла наша съемочная группа, посетив тренировку по кёрлингу в ледовом холле Тондираба

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 3 октября.

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