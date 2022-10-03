«Новости в 7» за 3 октября: сезон простуд начался, визит в кошачий приют и знакомство с керлингом

Сегодня в выпуске:

- Пришло время прохладных дней и холодных ночей. О том, как наступление низких температур отразилось на здоровье эстоноземельцев, узнавала наш корреспондент

- Короткие новости: про изменение роста сетевой платы Elektrilevi, много ли еды выбрасывают жители Эстонии и из-за чего появилось загрязнение на пляже Штрооми

- Подробно обо всех событиях, произошедших в Украине за последние дни, в нашем материале

- Человек не только собаке друг, но и усатым-полосатым братьям нашим меньшим. С тем, как живут обитатели одного из столичных "Кошкиных домов", знакомилась наша репортер

- Международная панорама: будет ли ярким Рождество в Португалии, чем недовольны европейцы и от чего страдают киприоты

- Увлекаются ли жители нашей страны «Игрой в ревущие камни» и сколько весят «снаряды» для неё, выясняла наша съемочная группа, посетив тренировку по кёрлингу в ледовом холле Тондираба