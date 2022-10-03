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Российский ветеран: Путин создал условия, в которых невозможно победить

rus.postimees.ee
Российский ветеран: Путин создал условия, в которых невозможно победить
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Российские солдаты маршируют в Москве. Фото иллюстративное.
Российские солдаты маршируют в Москве. Фото иллюстративное. Фото: Reuters

Выйдя в отставку из ВВС России в звании подполковника, Виталий Вотановский начал заниматься политической деятельностью в Краснодаре. Теперь он стал яростным противником войны в Украине. Его неоднократно задерживали за его позицию, а также за фотографирование могил погибших солдат.

«Путин своими руками уничтожил военно-мобилизационные ресурсы страны, и теперь этот идиот втянул себя в войну со всем миром», – сказал Вотановский The Moscow Times.

«Он создал условия, в которых Россия не может победить», – добавил он.

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