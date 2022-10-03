Российский ветеран: Путин создал условия, в которых невозможно победить

Выйдя в отставку из ВВС России в звании подполковника, Виталий Вотановский начал заниматься политической деятельностью в Краснодаре. Теперь он стал яростным противником войны в Украине. Его неоднократно задерживали за его позицию, а также за фотографирование могил погибших солдат.
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«Путин своими руками уничтожил военно-мобилизационные ресурсы страны, и теперь этот идиот втянул себя в войну со всем миром», – сказал Вотановский The Moscow Times.