Российский ветеран: Путин создал условия, в которых невозможно победить

Выйдя в отставку из ВВС России в звании подполковника, Виталий Вотановский начал заниматься политической деятельностью в Краснодаре. Теперь он стал яростным противником войны в Украине. Его неоднократно задерживали за его позицию, а также за фотографирование могил погибших солдат.