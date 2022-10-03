Eesti Energia: вместо биржевой цены в будущем нужно смотреть на cтоимость квоты

Европейский союз призывает к добровольному сокращению потребления газа на 15 процентов. В связи с этим Миллер указал на оценку Международного энергетического агентства – если этого не сделать и Россия прекратит свои еще действующие поставки газа через Белоруссию и Украину, то к февралю хранилища могут быть истощены до критического уровня в 5 процентов и поздней и холодной зимой могут начаться перебои.

«Несмотря на то, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) значительно увеличился, потребление все равно должно быть значительно снижено. Самые большие вызовы ожидают такие сидевшие на российской газовой игле страны как Германию, где потребление должно быть сокращено даже на 20% часть по сравнению со средним уровнем потребления за последние пять лет. Пока это удавалось в основном промышленным компаниям, но исключительно ценой остановки производства в химической промышленности", – констатировал он.