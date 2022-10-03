Клиентам в Эстонии, которые сменили свой биржевой пакет электроэнергии на универсальную услугу, больше не нужно внимательно следить за ценами энергобиржи Nord Pool, но им придется быть в курсе цен на квоты по выбросу углекислого газа (CO2), которые напрямую влияют на стоимость универсальной услуги. Об этом в понедельник предупредил стратег по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллер.
Eesti Energia: вместо биржевой цены в будущем нужно смотреть на cтоимость квоты
На прошлой неделе цена на электроэнергию в Эстонии в среднем составляла 242,4 евро за мегаватт-час, что на 16,8 евро дороже, чем неделей ранее. Самая дорогая цена была в пятницу в 20:00 по 592,95 евро за мегаватт-час, а самая дешевая – в 3 часа ночи в четверг по 12,66 евро за мегаватт-час. Биржевая цена электроэнергии в среднем была на 7,5% дороже, чем неделей ранее, сообщил концерн Eesti Energia.
«Эстония на прошлой неделе узнала стоимость универсальной услуги. Согласованная Департаментом конкуренции цена производства электроэнергии может меняться вместе с изменением цен на ресурсы, и одним из наиболее важных и изменчивых этих компонентов является цена на CO2. Поэтомуследует следить за тем, каков прогноз цены на CO2, чтобы понять, как может развиваться цена универсального обслуживания», – отметил Миллер в представленном BNS обзоре энергетического рынка.
По его словам, с декабря 2021 года цена товарной квоты CO2 в основном колеблется между 75 и 95 евро за тонну. На прошлой неделе средняя цена CO2 упала на 2,5 евро до 67,2 евро за тонну, что означает, что она была довольно дешевой в годовом исчислении и ниже среднегодовой цены.
По словам Миллера, особенность рынка CO2 заключается в том, что поставка квот на рынок и, следовательно, ценообразование полностью находятся под контролем Еврокомиссии. «Спрос также был искусственно создан на основе европейской климатической политики. Рынок CO2 до сих пор был одним из основных и наиболее эффективных инструментов для достижения европейских климатических целей», – пояснил стратег.
В краткосрочной перспективе, по его словам, цена не контролируется, и рынок часто бывает очень волатильным. Однако в долгосрочной перспективе ценовой прогноз известен, поскольку он отражает цели Европы в области климата, и для их достижения цена на CO2 должна расти. «Энергетический кризис пока приостановил эту тенденцию, но Европа не отказалась от своих климатических целей», – добавил Миллер.
По словам стратега, потребители, у которых есть долгосрочные пакеты с фиксированной ценой, обязательно должны продумать, стоит ли им переходить на универсальную услугу, которая дешевле на несколько евро. В случае значительного увеличения цены на СО2 повышение цены также будет перенесено и на стоимость универсальной услуги.
«На прошлой неделе министры энергетики стран Евросоюза достигли договоренности о мерах компенсации высоких цен на электроэнергию. Эта мера обязывает страны сократить потребление электроэнергии в часы пик на 5 процентов и, как рекомендация, снизить общий спрос на электроэнергию на 10 процентов. Мера также устанавливает потолок доходов в размере 180 евро за мегаватт-час для всех производителей электроэнергии, которые не используют газ», – рассказал Миллер.
Компании, производящие ископаемое топливо, в будущем также должны будут платить налог на прибыль. «По словам министра экономики Эстонии, Эстония производителей сланцевого масла этим налогом облагать не будет, а суммы, превысившие предел доходов у производителей электроэнергии, будут направлены на зеленые инвестиции, а не в госбюджет», – пояснил стратег.
Европейский союз призывает к добровольному сокращению потребления газа на 15 процентов. В связи с этим Миллер указал на оценку Международного энергетического агентства – если этого не сделать и Россия прекратит свои еще действующие поставки газа через Белоруссию и Украину, то к февралю хранилища могут быть истощены до критического уровня в 5 процентов и поздней и холодной зимой могут начаться перебои.
«Несмотря на то, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) значительно увеличился, потребление все равно должно быть значительно снижено. Самые большие вызовы ожидают такие сидевшие на российской газовой игле страны как Германию, где потребление должно быть сокращено даже на 20% часть по сравнению со средним уровнем потребления за последние пять лет. Пока это удавалось в основном промышленным компаниям, но исключительно ценой остановки производства в химической промышленности", – констатировал он.
Удивленные и обеспокоенные взгляды были обращены на Балтийское море, где обнаружились масштабные утечки на обеих нитках газопровода «Северный поток», соединяющего Россию и Германию. «В результате утечек поставки по ним могли прекратиться навсегда, так как поступающая в трубы морская вода вызовет в них ржавчину. Газовый рынок не очень пострадал от этого события, так как газ из России в Европу по нему какое-то время не поступал. Однако это событие стало одной из крупнейших экологических катастроф на Балтийском море за последнее время, к которой, похоже, никто не был готов», – заявил Миллер.
По словам стратега, выброшенный в атмосферу метан будет в 80 раз более опасным парниковым газом, чем CO2, образующийся при его сжигании в ближайшие 20 лет. «Причины утечек пока не известны, но, поскольку в организации этих взрывов подозревают российскую сторону, Норвегия, которая в настоящее время снабжает Европу природным газом, совместно со своими союзниками по НАТО значительно усилила безопасность в районе трубопроводов. Таким образом, война России против Европы вышла на новый и опасный этап», – сказал Миллер.
Стратег отметил, что на прошлой неделе «Газпром» добавил еще одну главу в европейский энергетический кризис, приостановив поставки в Италию. «Италия, ранее импортировавшая до 40 процентов газа из России, с помощью стран Северной Африки сильно сократила свою зависимость и должна справиться с новой ситуацией. По сравнению с началом года поставки газа из России в Европу сократились более чем в шесть раз. После обнаружения утечки из «Северного потока» и Италия направила военно-морской флот для охраны своих трубопроводов», – сообщил Миллер.
По данным Eesti Energia, средняя цена на газ за неделю составила 188,7 евро за мегаватт-час, что на 0,8 евро дороже, чем неделей ранее. После того, как в результате взрывов газопроводы Nord Stream в четырех местах дали сильную утечку, цена на газ значительно выросла до 33,4 евро за мегаватт-час. Цена росла всего два дня и начала падать уже в четверг, так как принципиальная ситуация с поставками особо не изменилась: рынок этой зимой не рассчитывал на газ из России по «Северному потоку».
По словам Миллера, снизить цену помогли также обещания руководителей правительств стран Евросоюза и стран-членов выступить на этой неделе с новыми мерами по смягчению энергетического кризиса. Среди прочего, идея установления потолка оптовой цены на газ не снимается, хотя это и не привело бы к дополнительной генерации газа.
Миллер добавил, что все больше и больше тревожных звонков поступает из европейского сельскохозяйственного сектора. Производители удобрений закрывают заводы из-за высоких цен на газ, потому что дешевый российский природный газ до сих пор был сырьем для производства азотных удобрений. Теперь фермерам приходится искать экстренные решения, ведь и удобрения, и энергия стоят невыносимо дорого.
«Для уточнения следует отметить, что около 80 процентов промышленно производимого аммиака используется в удобрениях. Если на начало 2021 года тонна аммиака стоила менее 300 долларов, то текущая цена составляет более 1300 долларов», – сказал он.
По словам Миллера, ОПЕК рассматривает возможность сокращения добычи на 1 млн баррелей в день, поскольку на прошлой неделе цена за баррель упала до 82 долларов. «Решение ожидается в эту среду. На прошлой неделе Китай объявил, что увеличит экспорт нефтепродуктов на 15 млн тонн, что связано с желанием поддержать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса», – проанализировал стратег.
Миллер передал и позитивные новости из региона Балтийского моря. «А именно, шведский разработчик ветроэнергетики OX2 AB и инвестиционная компания Alandsbanken Fondbolag объявили, что планируют построить возле Аландских островов две оффшорные ветряные электростанции, которые в целом станут крупнейшими в мире ветропарка мощностью 9000 мегаватт. Размер инвестиций оценивается более чем в 20 млрд евро, а инвестиционное решение запланировано на 2025 или 2026 год», – сказал стратег.
Уже к 2024 году поставлена цель вывести на рынок 1500 мегаватт ветровой мощности, что, по словам Миллера, окажет заметное влияние на эстонские цены. «Больше ветровой энергии также снижает зависимость от российской газовой ловушки, поскольку тогда газовые станции в странах Балтии и Финляндии придется запускать реже, а дорогой газ будет доступен дольше», – пояснил он.
Крупнейший в Европе ядерный реактор Olkiluoto 3 в Финляндии достиг максимальной производственной мощности в 1600 мегаватт в середине прошлой недели. По словам Миллера, станция пока находится в стадии испытаний, начало нормального производства энергии запланировано на декабрь. Три атомные электростанции Олкилуото в настоящее время производят 40 процентов электроэнергии Финляндии.
«Однако Норвегия объявила, что увеличит экспорт нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы помочь заменить поставляемую морем нефть из России после того, как в начале декабря ее поставки попали под санкции», – сказал Миллер.
По данным Eesti Energia, на прошлой неделе на нарвских станциях было доступно в среднем 732 мегаватта. До конца рабочей недели в связи с давно запланированным обслуживанием будет отключен от рынка третий энергоблок Эстонской электростанции, также с понедельника на такое же техобслуживание отправилась и электростанция в Аувере, работа на которой восстановится 18 ноября.
Цена на электроэнергию формируется на бирже за каждый час в зависимости от производственных мощностей и потребительского спроса на текущий час, а также в зависимости ограничений передающих мощностей между странами.
Обзор рынка подготовлен Eesti Energia в соответствии с текущими данными. Представленная информация основана на общедоступных сведениях. Обзор рынка представлен как информативный материал, а не как предложение или официальный прогноз Eesti Energia.