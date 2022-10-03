Маркированное дизтопливо можно будет купить только на основании разрешения

По словам министра сельского хозяйства Урмаса Круузе, который на прошлой неделе подписал соответствующее постановление, целью предоставления права покупки является предотвращение неправомерного использования скидки на акцизный налог и тем самым увеличение акцизных поступлений в государственный бюджет.

При этом постановление одновременно обеспечивает доступность дизельного топлива со специальной маркировкой для сельского хозяйства и рыболовства.

«По данным Налогово-таможенного департамента, объем льготы по акцизному налогу для лиц, подверженных риску неправомерного использования, в 2020 году составил 1,63 млн евро, а в 2019 году – 2,18 млн евро. Если упомянутые лица по вступлении поправок в силу купят дизельное топливо со стандартной акцизной ставкой, тогда акцизные поступления также увеличатся на несколько миллионов», – заявил Крузе.

Право на покупку дизельного топлива со специальной маркировкой будет распространяться на юридических лиц и предпринимателей – физических лиц, занимающихся сельским хозяйством и промысловым рыболовством, которых, по оценкам, в Эстонии насчитывается около 8000. «Нам очень важно поддержать их и отстоять их интересы. Более выгодная ставка акциза добавляет уверенности тем, кто работает в этих сферах, и помогает смягчить влияние общего повышения цен», – подчеркнул Круузе.

По данным министерства, получение права на покупку максимально упрощено для агропромышленного и рыбопромыслового сектора. По оценкам, 99 процентов компаний, работающих в этом секторе, получают право на покупку автоматически.

Предприниматели, имеющие право на покупку, получат уведомление об этом от Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) в ноябре. Льгота по акцизному налогу предоставляется при покупке топлива, лимиты покупки не устанавливаются.

Права на покупку дизельного топлива со специальной маркировкой находятся в ведении PRIA. Если сельхозпредприниматель не получит право покупки автоматически и не получит об этом уведомление от PRIA, подать заявку на него в электронной среде PRIA можно с 15 ноября.