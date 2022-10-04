Со сжиженным газом для Эстонии ясности пока нет

Однако меньше говорилось о том, что при подключении к энергосистеме континентальной Европы странам Балтии потребуется дополнительно 8,5 тераватт-часов (ТВт-ч) газа в год.

Эстонии приходится в значительной степени полагаться на мощности терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде и СПГ-танкер, который прибудет в Финский залив в декабре.

Однако сетевой оператор Gasgrid заказал на начало следующего года только два танкера СПГ, или около двух ТВт-ч газа в месяц. По словам главы Эстонского союза газовых предприятий Хейко Хейтура, высока вероятность того, что мы не получим газ с терминала Инкоо в начале года, так как потребление Финляндии только в январе составляет почти два ТВт-ч.

Обещание не выполнено

Хейко Хейтур. Фото: Karli Saul

Хейтур пояснил, что, помимо стран Балтии и Финляндии, поставки через Клайпеду осуществляются и в Польшу. Если бы судно FSRU пришло в Палдиски, терминал мог бы обеспечить четыре ТВт-ч газа в месяц, что гарантировало бы текущее потребление Финляндии и стран Балтии. «Эстонское государство весной приняло решение создать к осени мощности по приему СПГ в Палдиски, и это также было зафиксировано в коалиционном соглашении. К сожалению, это обещание не было выполнено, поскольку в стране еще не предприняты достаточные шаги для предотвращения угроз и обеспечения безопасности газоснабжения», – сказал он.

Большие риски