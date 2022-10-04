Одной из важнейших тем последних недель стало разделение энергосистем России и стран Балтии. Внезапная «десинхронизация» с российской стороны в худшем случае означала бы риск отключения электроэнергии на 6–12 часов и ограничение потребления.
Со сжиженным газом для Эстонии ясности пока нет
Однако меньше говорилось о том, что при подключении к энергосистеме континентальной Европы странам Балтии потребуется дополнительно 8,5 тераватт-часов (ТВт-ч) газа в год.
Эстонии приходится в значительной степени полагаться на мощности терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде и СПГ-танкер, который прибудет в Финский залив в декабре.
Однако сетевой оператор Gasgrid заказал на начало следующего года только два танкера СПГ, или около двух ТВт-ч газа в месяц. По словам главы Эстонского союза газовых предприятий Хейко Хейтура, высока вероятность того, что мы не получим газ с терминала Инкоо в начале года, так как потребление Финляндии только в январе составляет почти два ТВт-ч.
Обещание не выполнено
Хейтур пояснил, что, помимо стран Балтии и Финляндии, поставки через Клайпеду осуществляются и в Польшу. Если бы судно FSRU пришло в Палдиски, терминал мог бы обеспечить четыре ТВт-ч газа в месяц, что гарантировало бы текущее потребление Финляндии и стран Балтии. «Эстонское государство весной приняло решение создать к осени мощности по приему СПГ в Палдиски, и это также было зафиксировано в коалиционном соглашении. К сожалению, это обещание не было выполнено, поскольку в стране еще не предприняты достаточные шаги для предотвращения угроз и обеспечения безопасности газоснабжения», – сказал он.
Большие риски
Но что происходит в Палдиски, где на скорую руку построили СПГ-терминал, исходя из того, что в декабре судно FSRU первым делом придет именно туда?
По словам Мартти Талгре, генерального директора Infortar, одного из собственников терминала в Палдиски, причал там строится с рекордной скоростью. «За 70 дней до запланированного запуска СПГ-терминала в Палдиски до сих пор неясно, откуда будет поступать газ и каков план».
По словам Талгре, путаница возникла из-за структуры газового рынка и принципов его работы. «Если уже более десяти лет частному сектору объясняют, что СПГ-терминал – это частный бизнес, в который не должны вмешиваться ни государство, ни сетевой оператор, то за последние шесть месяцев как Эстония, так и Финляндия перевернули прежние принципы с ног на голову. Мы надеемся, что увидим решения, которые будут отстаивать интересы жителей и предприятий Эстонии», – сказал Талгре.
Рынок газа стран Балтии и Финляндии
• По прогнозам, в течение года потребление газа в регионе снизится с 63 тераватт-часов до 45 тераватт-часов.
• В последние годы Эстония потребляла около 4,5 ТВт-ч, Финляндия – 23 ТВт-ч, Литва – 24 ТВт-ч, а Латвия – 12 ТВт-ч.
• Единственное здешнее подземное хранилище газа, расположенное в латвийском Инчукалнсе, заполнено на 53 процента, что равно 12,6 ТВт-ч.
• В настоящее время страны Балтии и Финляндия имеют в основном только один канал поставок – Клайпедский СПГ-терминал годовой мощностью 39 ТВт-ч, откуда газ поступает по трубопроводу также в Польшу.