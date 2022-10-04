Швеция оцепила акваторию в районе утечек из «СП» и «СП-2».

Власти Швеции распорядились оцепить акваторию Балтийского моря в районе утечек из труб «Северного потока» и «Северного потока - 2» на территории экономической зоны королевства. Как сообщил прокурор Матс Юнгквист, в понедельник, 3 октября, это необходимо для проведения дальнейшего расследования инцидента. Следователи полагают, что причиной повреждений газопроводов мог быть саботаж.

Указывается, что радиус оцепления составляет около пяти морских миль (в пересчете: 9 километров). В этой зоне сейчас запрещены судоходство, выброс якоря, ныряние и рыбная ловля.

Ранее в тот же день шведская береговая охрана сообщила, что из поврежденной трубы «Северного потока» перестал выходить газ. Между тем газ продолжает подниматься на поверхность в районе, где пролегает труба «Северного потока - 2», повреждение которой оценивается как менее масштабное, добавили представители береговой охраны по итогам наблюдения за местом аварии с воздуха.

Сообщения Дании о прекращении утечек в газопроводах

Накануне, 2 октября, энергетическое агентство Дании отчиталось, что утечка газа из трубы «Северного потока» прекратилась. За день до этого власти Дании сообщали также, что на трубопроводе «Северный поток - 2» было достигнуто стабильное давление и утечка газа из него также завершилась.

Между тем шведская газета Dagens Nyheter пишет, что исследованием утечки газа из труб «Северного потока» занимается и команда ученых из Университета Гётеборга. По словам морского биолога Томаса Дальгрена, которого цитирует издание, случившееся может стать «одной из худших катастроф, которые происходили в шведской морской акватории».

Утечки в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2"

Об утечках на двух нитках "Северного потока" и одной нитке "Северного потока - 2" стало известно 26 сентября. Спустя три дня береговая охрана Швеции выявила еще одно место утечки газа.