Проведенная на базе регистров перепись населения и жилых помещений 2021 года показала, что 72,5% населения Эстонии составляют коренные жители, т.е. те люди, у которых как минимум один родитель и один/одна дедушка/бабушка родились в Эстонии. На предыдущей переписи населения доля коренных жителей достигала 75,3%, иными словами, доля коренных жителей от всего населения уменьшилась на 2,8 процентных пункта, в то же время увеличилась доля населения иностранного происхождения, которое считает себя по национальности эстонцами.
Перепись населения ⟩ Увеличилась доля жителей иностранного происхождения, считающих себя эстонцами
По данным переписи населения, в Эстонии насчитывается 962 643 коренных жителя, что на 10 251 человека меньше, чем во время прошлой переписи, прошедшей в 2011 году (972 894). Остальные жители, т.е. 27,5% населения Эстонии, имеют иностранное происхождение.
Население иностранного происхождения в свою очередь делится на население первого, второго и третьего поколения в соответствии с тем, переехал ли в Эстонию сам человек или это сделал(-и) его родитель(-и) и/или бабушка(-и)/дедушка(-и). К первому поколению относится 13,4% жителей Эстонии, ко второму – 7,7% и к третьему – 6,4%.
Ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг объяснила, что к самой большой группе людей иностранного происхождения, т.е. к первому поколению, относятся постоянно проживающие в Эстонии лица, которые родились сами и родители которых родились за границей. «Это те люди, которые родились в иностранном государстве, однако затем переехали жить в Эстонию, т.е. иммигранты. Например, среди молодежи к первому поколению относятся проживающие в Эстонии долгое время и на постоянной основе иностранные студенты, среди более старшего поколения – лица, родившиеся в другой стране и оставшиеся здесь после восстановления независимости Эстонии», – говорит Терье Трасберг.
Потомки первого поколения относятся уже ко второму поколению. К этой группе может принадлежать также ребенок, которого родила в Эстонии женщина, приехавшая сюда из-за границы жить и работать. Третье поколение населения иностранного происхождения состоит из лиц, по крайней мере один из родителей которых родился в Эстонии, но все бабушки/дедушки которых родились за границей.
«Самое существенное изменение по сравнению с прошлой переписью 2011 года наблюдается в третьем поколении населения иностранного происхождения. Его доля по сравнению с переписью 10-летней давности увеличилась на 2,4 процентных пункта», – отметила Трасберг.
Иммигранты преимущественно родом из России и Украины
Среди первого поколения иностранного происхождения мужчины составляют 45% и женщины – 55%. При этом средний возраст мужчин значительно ниже, чем возраст женщин: соответственно 53,1 и 61,2 года. Причиной этого прежде всего является распространение экономической миграции среди мужчин 30-49 лет: это те мужчины, которые приехали в Эстонию работать.
Подавляющая часть, т.е. 54,4% или 97 406 человек первого поколения населения иностранного происхождения родились в России. На втором месте по стране рождения находится Украина (15,5%; данные не включают военных беженцев), на третьем – Белоруссия (5,6%), на четвертом – Латвия (3,1%) и на пятом – Финляндия (2,5%).
Число жителей иностранного происхождения выросло во всех уездах
Первое поколение иностранного происхождения, т.е. иммигрантов, помимо Харьюского и Ида-Вируского уездов сконцентрировано также в больших городах. Население второго и третьего поколения больше всего сконцентрировано по окружающим большие города уездам. Как и ожидалось, уездами с наибольшей долей коренных жителей (97%) являются Хийумаа и Сааремаа, которые возглавляли последовательность уездов по доли коренных жителей также на переписи 2011 года.
Все больше людей иностранного происхождения имеют эстонское гражданство
Среди всего населения иностранного происхождения гражданство Эстонии есть у 47%, что выше показателя в 2011 году, когда он был равен 44,6%. Среди иммигрантов, т.е населения иностранного происхождения первого поколения, гражданство Эстонии имеет 27,3% (в 2011 г. – 32,7%), среди второго поколения – 57,7% (в 2011 г. – 53%) и среди третьего – 75% (в 2011 году – 67,1%).
Население Эстонии иностранного происхождения за последние 10 лет стало более разнообразным. Если в 2011 году лица с российским гражданством и лица без гражданства составляли 91,9% всего населения иностранного происхождения, то на переписи 2021 года их доля составляет уже лишь 72,5% населения. Среди первого поколения населения иностранного происхождения значительно выросла доля людей с гражданством Украины, Латвии и Финляндии.
К эстонской национальности себя относят 11,6% населения иностранного происхождения. Больше всего доля идентифицирующих себя эстонцами людей увеличилась среди третьего поколения населения иностранного происхождения. Во время переписи населения 2011 года их относительное число составляло 10,7, теперь же целых 22,6. «Иными словами, родившиеся в Эстонии и проживающие здесь лица третьего поколения теперь чаще относят себя к эстонской национальности, чем раньше», – отметила Терье Трасберг.
Доля лиц русской национальности среди населения иностранного происхождения за десять лет уменьшилась с 80% до 73%, доля украинцев, напротив, увеличилась с 7,4% до 8,4%.
Если в 89% случаев родным языком коренных жителей является эстонский, то среди лиц иностранного происхождения эстонский является родным языком для 9%.
Подробнее о полученных в ходе переписи населения данных о происхождении и обнаруженных находках можно прочесть по адресу rahvaloendus.ee. Результаты основаны на данных, собранных в ходе переписи населения в регистрах, и публикуются в статистической базе данных. Данные, собранные в ходе опроса, все еще обрабатываются и анализируются, и результаты Департамент статистики обнародует в ноябре.