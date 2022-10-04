Перепись населения ⟩ Увеличилась доля жителей иностранного происхождения, считающих себя эстонцами

По данным переписи населения, в Эстонии насчитывается 962 643 коренных жителя, что на 10 251 человека меньше, чем во время прошлой переписи, прошедшей в 2011 году (972 894). Остальные жители, т.е. 27,5% населения Эстонии, имеют иностранное происхождение.

Население иностранного происхождения в свою очередь делится на население первого, второго и третьего поколения в соответствии с тем, переехал ли в Эстонию сам человек или это сделал(-и) его родитель(-и) и/или бабушка(-и)/дедушка(-и). К первому поколению относится 13,4% жителей Эстонии, ко второму – 7,7% и к третьему – 6,4%.

Ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг объяснила, что к самой большой группе людей иностранного происхождения, т.е. к первому поколению, относятся постоянно проживающие в Эстонии лица, которые родились сами и родители которых родились за границей. «Это те люди, которые родились в иностранном государстве, однако затем переехали жить в Эстонию, т.е. иммигранты. Например, среди молодежи к первому поколению относятся проживающие в Эстонии долгое время и на постоянной основе иностранные студенты, среди более старшего поколения – лица, родившиеся в другой стране и оставшиеся здесь после восстановления независимости Эстонии», – говорит Терье Трасберг.